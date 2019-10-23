新华社伦敦10月22日电 （国际观察）议会投票结果一喜一忧 约翰逊如期“脱欧”心愿难遂

新华社记者

英国议会下院22日晚围绕“脱欧”举行两场关键投票。第一场投票原则上通过了“脱欧”协议相关法案，但第二场投票否决了首相约翰逊为推动协议尽快通过而制定的立法时间表。这意味着英国“脱欧”第三次延期的可能性大增。

约翰逊随后表示，将暂停“脱欧”协议的立法进程，等待欧盟表态。分析人士指出，如果欧盟批准了延期“脱欧”的申请，从目前看，英国议会角力的形势正向着有利于约翰逊的方向演变，但也不排除议会再次陷入僵局。一旦如此，约翰逊为打破议会现状，可能设法推动提前举行大选。

一喜一忧

英国议会下院当晚第一场投票以329票支持、299票反对的结果原则上通过了“脱欧”协议相关法案。这对约翰逊而言不啻是一种“胜利”。

但随后举行的第二场投票给约翰逊浇了一盆冷水。议员们以322票反对、308票支持的结果否决了政府提交的一项程序动议。该动议要求议会在3天内完成对“脱欧”协议法案的审议和最终表决工作，以便在10月31日如期“脱欧”。

在投票前的辩论中，多数议员指出，3天时间完成立法程序的动议太过仓促。最大反对党工党领袖科尔宾呼吁约翰逊政府与反对党联手制定更合理的立法时间表。

约翰逊在投票结果公布后表示失望。他说，反对政府提出的立法时间表就等于支持延迟“脱欧”，这将给英国带来更多不确定性。约翰逊宣布将暂停“脱欧”协议的立法进程，等待欧盟下一步表态。

分析人士指出，尽管“脱欧”立法时间表被否决，但议会下院通过“脱欧”协议相关法案成为约翰逊的一项重要胜利。这是英国公投决定“脱欧”以来，议会首次通过相关法案。约翰逊的前任特雷莎·梅此前三次提交“脱欧”协议，均遭议会否决。

然而，由于立法日程被否，在距“脱欧”期限只剩不到10天时间的情况下，顺利完成对“脱欧”协议相关立法表决的可能性不断减少，约翰逊坚持的10月31日如期“脱欧”目标恐无法实现。

聚焦“延期”

英国议会下院19日通过一项修正案，不仅推迟表决约翰逊与欧盟此前达成的新“脱欧”协议，还迫使约翰逊致信欧盟申请“脱欧”最终期限再延3个月，即推后至明年1月31日。如获欧盟认可，这将是英国“脱欧”第三次延期。

欧洲理事会主席图斯克22日晚表示，为避免无协议“脱欧”，他将建议欧盟其他27国接受英国延期“脱欧”申请。为避免再次召集紧急峰会，图斯克将以书面方式征求各成员国意见。

此前一天，法国政府发言人曾表示，法国认为英国如再次推迟“脱欧”不符合任何一方的利益。但大多数分析人士认为，为避免“无协议脱欧”导致不可预测的种种乱象，欧盟大概率会再次勉强认可延期“脱欧”，但欧盟愿意给英国多长的延后期、延期是否附加条件尚不明朗。

约翰逊在22日议会投票前一度“威胁”，如果“脱欧”协议立法日程遭否决，且欧盟同意英国延期“脱欧”，他将撤回“脱欧”协议法案，并要求提前举行议会选举。但从当天的第一场投票结果看，“脱欧”新协议的支持者在增加，英国议会博弈形势正向着有利于约翰逊的方向演变，如果延期获欧盟认可，在延长期内达成“脱欧”将是约翰逊下一步的首选。（参与记者张代蕾、顾震球、于荣）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)