印尼公布新一届总统内阁人选

人民网雅加达9月28日电（记者 张杰）自印尼选举委员会5月宣布佐科胜选之后，印尼各党派之间就佐科新一届内阁人选展开了近半年的勾心斗角，相比宫斗大戏仍不逊色，终于，10月23日上午，宣誓就职连任印尼总统第三天的佐科在雅加达总统府任命了包括34名部长、总统办公厅主任、内阁秘书、投资协调委员会主席等在内的新一届内阁成员。

宣布的方式带有明显的佐科特色，样式新颖别出心裁，佐科穿着印尼传统“国服”巴迪衫，与副总统马鲁夫一起坐在总统府邸门前大理石台阶上，全体等待宣布和任命的内阁成员同样穿着巴迪衫围坐在总统和副总统身边，全体内阁成员的亮相颇显轻松。

随后，佐科、马鲁夫与所有内阁成员一道进入总统府，换上庄重正装，男阁员打上领带戴着黑色无沿帽，女阁员换上套装。内阁成员一一从佐科手中接过任命书。当地时间10时30分左右，新内阁成员宣誓就职，代表2019-2024年印尼新一届政府正式履职。

佐科新内阁由政党领袖和专业人士组成，与上一届相比，专业人士比例大幅提高。

海洋统筹部长卢胡特、外交部长雷特诺、财政部长英卓华、公共工程和住房部长巴苏基、交通部长布迪、环境部长西蒂及国务秘书普拉蒂诺、总统办公厅主任穆尔多科留任原职。

最受人瞩目和另执政联盟错愕的是普拉博沃，这位在2014年和今年两度与佐科竞逐总统宝座又两度败选的反对党党魁，前退役将军、苏哈托的前女婿，被任命为国防部长，普拉博沃年轻时长期的军旅生涯使他在军方颇具声望，面对佐科抛出的入阁橄榄枝，普拉博沃做出了积极回应，但佐科此举也引来了选举时支持其连任的党派高层的不满。

几位企业家的入阁同样吸人眼球：2018年雅加达亚运会组委会主席埃里克·托希尔出任国有企业部长、互联网平台GoJek创始人纳迪姆被任命为文化教育部长、青年企业家协会主席出任投资协调机构主席，佐科希望这些企业家和专业人士入阁能够带动印尼经济发展和全民教育素质的提高。

原宪法法院大法官马福德出任政治、法律和安全事务统筹部长，原警察总长迪托出任内政部长。

印尼是总统制国家，总统是国家元首、政府首脑和三军统帅，总统、副总统由全民直选，每届任期五年、可连任一届。印尼政府无总理、副总理职位，统筹部长相当于副总理职位。

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