今年是中国同巴西建交45周年，巴西总统博索纳罗即将于10月24至26日对中国进行首次国事访问。建交45年来，在历史长河的漫漫航道上，在国际大势的风云激荡中，中巴作为东西半球最具代表性的新兴经济体和有世界影响的发展中大国，始终坚持平等互利，在携手发展中砥砺奋进，扬帆前行。

45年来，中巴关系不断成长，被誉为新兴市场和发展中国家团结合作的典范。正如习近平主席所言，中巴关系是成熟活跃的发展中大国关系，“成熟”、“活跃”、“发展中大国关系”这三个关键词是对中巴关系的高度概括和准确定位。

——“成熟”体现在两国相互尊重，互信深厚。巴西是第一个与中国建立战略伙伴关系的发展中国家，第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。在两国几代领导人不懈推动下，中巴政治互信不断深化，相互支持对方自主选择符合国情的发展道路，相互理解和支持彼此核心利益和重大关切。不管国际风云及各自形势如何变幻，中巴互为重要伙伴的定位没有变，中巴互为发展机遇的格局没有变，中巴关系友好互利的政策没有变。

巴西新政府今年初执政以来，双方继续保持频密的高层交往议程，巴西副总统莫朗成功访华，习近平主席予以会见，中巴高委会第五次会议顺利举行。博索纳罗总统几天后将访华。两国元首将共同擘画中巴关系新蓝图，为两国关系提供政治保障，指明发展方向。

——“活跃”体现在合作蓬勃发展，提质升级。中国已连续十年保持巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地国地位，巴西是第一个与中国双边贸易额突破1100亿美元大关的金砖国家和拉美国家。

两国产能投资合作热情涌动，蒸蒸日上，中国已经成为巴西主要投资来源国。两国务实合作向价值链和技术链高端不断攀升，能源电力、装备制造、基础设施、智慧城市等领域合作方兴未艾，资源卫星、支线飞机、深海石油开采勘探等领域合作实现了从“上九天揽月”到“下五洋捉鳖”的立体覆盖，实实在在地造福于两国和两国人民。

随着中国“一带一路”倡议全面延伸至拉美，巴西政府多次表示愿探讨本国“投资伙伴计划”同“一带一路”倡议对接，中巴合作转型升级面临新的广阔空间和发展机遇。

——“发展中大国关系”体现在中巴合作的大国担当。顺应新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流，中巴作为新兴大国和发展中大国，始终是国际关系中的重要力量和国际体系的积极建设者。

共同的追求和使命，化成澎湃动力，推动两国与其他金砖国家一道，勇于承担国际责任，敢于捍卫多边主义，坚定反对保护主义和单边主义，积极推动全球经济治理改革，维护发展中国家正当权益。两国还通过“基础四国”、中拉论坛等机制，努力构建紧密的南南合作伙伴关系网络，积极建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为世界和平与发展贡献正能量。

“浩渺行无极，扬帆但信风。”当前，世界处于百年未有之大变局，中巴都处于发展转型的关键阶段，都面临艰巨的发展任务和复杂的外部环境，两国关系也迎来继往开来的新起点。眼界的宽度、胸怀的广度、执行的力度，决定了中巴关系的发展格局。

书写好中巴共同发展新华章，需要抓住开拓机遇。加强发展战略和发展规划对接，将是两国实现优势互补、释放合作潜力的必然选择；向改革创新和第四次工业革命要增长动力，将是两国顺应世界经济发展潮流的必然选择；在互利共赢的基础上共商共建共享，也将是两国破解发展难题的必然选择。

谱写好中巴国际协作新乐曲，需要团结共创未来。今年是金砖合作的“巴西年”，中巴可在双边和金砖框架内加强沟通协调，推动构建开放型世界经济。面对全球大发展大变革大调整，两国应始终秉持战略长远眼光，求同存异，相向而行，凝聚共识，在实现自身发展的同时，为发展中国家争取更加有利的外部环境。

把握好中巴战略合作方向，需要元首引领驾驭。两国高层交往对中巴关系具有不可替代的顶层设计和战略引领作用。博索纳罗总统此次访华后，巴西将于今年11月主办金砖国家领导人会晤。今年，中巴高层交往频繁，将有力深化两国互信与合作，为双边关系注入新的强大动力。相信两国关系将取得更多符合双方利益和世界期待的丰硕成果，推动中巴全面战略伙伴关系起锚新时代，扬帆新征程。（作者为国际问题观察员）

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