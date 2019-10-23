新华社阿皮亚10月23日电 综述：“中国-太平洋岛国旅游年”成果显著

新华社记者郑昕 张永兴 邰背平

2019“中国-太平洋岛国旅游年”（简称“中太旅游年”）今年4月1日正式启动。虽只过去半年多时间，但南太平洋旅游组织首席执行官克里斯·科克尔日前明确表示，他满意“中太旅游年”在吸引中国游客和推动本地旅游开发方面所作出的贡献。

南太平洋地区地域辽阔，域内一万多个岛屿或大或小，宛如一颗颗璀璨的珍珠镶嵌在浩瀚蔚蓝的太平洋上。海天一色的自然风光、独具特色的热带风情吸引着包括中国游客在内世界各地的游客，旅游业也正成为域内不少国家的支柱产业之一。

举办2019“中太旅游年”，是中国和太平洋岛国领导人2018年11月在巴布亚新几内亚举行集体会晤期间达成的重要共识。今年4月1日，2019“中太旅游年”在萨摩亚首都阿皮亚正式启动，成为太平洋岛国向中国展示其秀丽风光、独特文化和友好人民的“里程碑”事件。

日前在阿皮亚参加第三届中国-太平洋岛国经济发展合作论坛（简称“中太论坛”）的科克尔在接受新华社记者采访时说，越来越多太平洋岛国开始认识到中国游客的重要性。一些岛国已经通过举办研讨会、走访中国市场、邀请中国旅游业者调研等方式，推广当地旅游资源和旅游项目，发掘中国旅游客源市场的巨大潜力。

科克尔说，据统计，太平洋岛国总体GDP中有11%来自旅游及其上下游产业。而中国是近年来太平洋岛国增长最快的新兴客源地。

他透露，南太平洋旅游组织在“中太旅游年”的基础上启动了一个名为“中太旅游发展2020-2024”的倡议，将致力于进一步密切双方从政府到民间在旅游领域的联系，为中国和太平洋岛国人民带来更多福祉。

“‘中太旅游年’已经成为中太双方增进了解、加深民心相通的一个重要平台。未来，我们还将同中国文化和旅游部以及其他相关部门密切配合，进一步开拓市场吸引中国的目标客户人群。”科克尔说。

萨摩亚总理图伊拉埃帕在第三届中太论坛上表示，“‘中太旅游年’活动开启了萨摩亚旅游的新篇章，对酒店、航运等行业已经产生了积极影响。”他说，搭上中国与亚太经济持续增长的“顺风车”，萨摩亚很清楚自身可以从中受益。

萨摩亚喜来登酒店行政总裁田峻瑜告诉记者，自从“中太旅游年”启动以来，她已经明显看到中国游客数量增多的趋势，并为此展开了很多准备工作，比如派遣职员去中国接受培训，鼓励他们学习简单中文会话等。

业界人士认为，尽管目前中国游客赴太平洋岛国旅游仍然受到航线少、航班时程长和当地旅游开发不完备等因素制约，但在智慧游、定制游、绿色游等成为很多中国游客新选择的今天，在旅游资源上具有不可替代性的太平洋岛国具有“弯道超车”的可能。

国内旅游综合运营平台携程集团副总裁李欣玉告诉记者，太平洋岛国的旅游资源目前仍是一片尚待开发的“净土”，这对越来越追求高品质和独特体验的中国游客具有巨大吸引力。“同时，智慧旅游正成为全球旅游业的重要趋势，是太平洋岛国‘弯道超车’的一个后发优势。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)