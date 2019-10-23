印度出台新政促进科研投入

新华社新德里10月23日电 印度中央政府近日出台一项新政，允许企业扩大“企业社会责任资金”使用范围，今后可将该项资金用于资助孵化器和科研机构开展研发活动，这意味着印度每年新增科研资金总额可能达到1500亿卢比（1卢比约合0.1元人民币）。

据印度相关法规，净值超过50亿卢比、营业额超过100亿卢比或净利润超过5000万卢比的企业，必须将每年净利润的2%用于开展企业社会责任活动，支持环境发展等社会公益事业。据测算，目前印度企业每年用于该项资金的总支出额约1500亿卢比。

印度财政部长西塔拉曼表示，关于“企业社会责任资金”使用的新政策出台将增加印度的研发投入。今后该项资金将可用于支持中央或地方政府及各公立机构设立的孵化器，还可用于支持公立大学、国家实验室和各行业部门下属实验室。

数据显示，目前印度科研投入占GDP比重不足1%。印度国家证券交易所Nifty50指数涵盖的50家最重要的印度公司中，仅34家在2018至2019年度有研发支出，支出总额为2089亿卢比。同期，这50家公司的“企业社会责任资金”支出为709亿卢比，其中10家公司该项资金支出大于研发投入。

专业人士认为，新政出台后，有研发支出的企业将优化“企业社会责任资金”与研发资金比例，而银行、金融机构等此前无研发支出的企业则可以把部分“企业社会责任资金”用于同科研机构开展数字金融等研发项目。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)