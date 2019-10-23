新华社澳大利亚达尔文10月23日电 综述：澳大利亚达尔文港期待“一带一路”发展机遇

新华社记者岳东兴

澳大利亚北领地官员以及中国岚桥集团达尔文港负责人日前接受新华社记者采访时表示，在中国岚桥集团经营下，被誉为澳大利亚北方贸易门户的达尔文港运营良好，期待通过参与“一带一路”合作赢得更多发展机遇。

“港口运营很有成效。岚桥集团还在继续投资，正在新建的酒店将吸引更多游客来到达尔文，让本地经济受益。”澳大利亚北领地首府达尔文市市长科恩·瓦茨卡利斯对新华社记者说。

中国岚桥集团达尔文港方面提供的数据显示，2018-2019财年，达尔文港货物吞吐量2630万吨，比上财年增长65%；总停靠船舶2154次，比上财年增加13%；运输液化天然气的船舶总吨位达1403万吨，是上财年的两倍左右。

2015年11月，中国岚桥集团以5.06亿澳元收购了达尔文港99年经营权。近4年来，从高管到员工全部聘用外方专业团队运营港口的岚桥集团在当地为中国企业赢得口碑。在取得发展的同时，达尔文港不忘回馈当地社会，4年来累计出资100万澳元（1美元约合1.46澳元）资助当地组织机构开展社区活动。

对于达尔文市及港口的区位优势，瓦茨卡利斯介绍，从达尔文市飞往新加坡只要4小时左右；2018年中国东海航空公司开通深圳直飞达尔文航线，全程只需约6小时。“我们比自己的首都更接近亚洲。”他说。

距离近意味着运输成本低，这在岚桥集团达尔文港首席执行官达伦·兰伯恩看来，是达尔文港需要充分利用的优势。

兰伯恩在接受新华社记者采访时说：“我们需要有开放的港口供应链，不仅服务出口贸易，还要承接进口业务。”他举例说，达尔文可以扩大全澳范围内的进口贸易，要让前往澳南部阿德莱德、墨尔本的顾客了解到，从达尔文还有更好的运输途径以及港口配套的仓储配送中心，这样才能充分利用该港口距离短、成本低的区位优势。

展望未来，兰伯恩表示，“一带一路”倡议是达尔文港能够积极参与其中、发挥作用并借此推动自身发展壮大的机遇。“我们知道维多利亚州已经参与其中，这是非常好的事。”

2018年10月，维多利亚州与中方签署了“一带一路”合作谅解备忘录。这也是澳大利亚各州区政府同中方签署的首个“一带一路”合作协议。

“中国是我们最大的贸易伙伴，参与‘一带一路’合作将带给我们所需要的持续发展动力。这是一个非常积极、能够带来互利共赢的倡议。”兰伯恩说。

北领地首席部长迈克尔·冈纳在接受新华社记者采访时说，澳大利亚发展该国北部地区的计划与“一带一路”倡议相契合，达尔文港可以在“一带一路”合作中发挥积极作用。

“中国企业投资收购达尔文港经营权，对澳大利亚经济发展具有积极意义，因为港口是国际贸易的桥梁，”冈纳说，“北领地作为澳大利亚北部的大门，将始终对中国开放。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)