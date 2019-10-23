通讯：赴日游的新面貌

新华社东京10月23日电通讯：赴日游的新面貌

新华社记者梁赛玉

在刚过去的“十一”黄金周，中文标识、中文广播、手机支付……中国元素在一些日本街头已成为“寻常的新面貌”。与此同时，赴日中国游客的面貌也在悄然发生变化。

数年来，中国一直是日本最大旅游客源国。日本官方统计数字显示，中国访日人数已连续5年以两位数以上的速度增长。2013年中国访日人数约131.4万人次，到2018年已增至838万人次。日本旅游业因快速增长的中国游客而收获了机遇，也同时记录和见证着中国游客的新变化。

来自北京的王先生国庆假期在东京度过。这是他第8次赴日游。这一次，他打卡了谷中银座、赤羽桥南等小众景点，这些地方是中国网友们在周杰伦新歌MV发布后自行搜索出来并公布在网上的。小王笑称, 打着周杰伦“老粉”的名义前往，其实也是让自己用脚步去丈量东京这座城市，看看异国的市井生活，享受轻松。

今年国庆假期，和小王一样选择体验型旅游的中国游客明显增多，与过去单纯的购物游相比，越来越多的中国游客开始愿意为文化消费买单，比如专程去日本听一场音乐会、去看一场特别的展览等。

曾几何时，关于游客不文明行为的报道不时见诸日本报端。而如今，国人赴日旅游时所体现出的理性和文明素质，让日本人印象深刻。

日本经济学家田代秀敏认为，赴日中国游客群体总体比较年轻，其行为举止也较文雅。相较于一些日本游客在海外的表现，大部分中国游客更为文明。田代也观察到许多中国游客变得更充满“好奇心”，关于日本的知识储备也令人刮目相看。

1974年9月，中国和日本开通北京-上海-东京航线，翻开了两国通航的新篇章。截至2018年，平均每周往返中日两国的航班达2106班次。2018年两国双向人员往来超过1100万人次，创下历史新高。愈加频繁的人员交流背后是更为亲善的国民感情。

国之交在于民相亲。旅游观光的友好交流奠定了国家间交往的民意基础。中国驻日大使馆文化处一秘苏涛表示，中国游客在消费升级和追求个性化、品质化旅游体验的同时，也在向日本国民展示中国的发展水平。中国游客的新面貌传递的是中国社会发展的新信息，传播并展示中华民族的传统和当代文化。人员之间的交流也将促使更多日本人前往中国、体验中国的新面貌。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)