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“‘一带一路’与辽宁”研讨会在首尔举行

2019年10月23日13:50  来源：人民网-国际频道
 
“‘一带一路’与辽宁”研讨会22日在首尔举行。
“‘一带一路’与辽宁”研讨会22日在首尔举行。

人民网首尔10月23日电 （记者马菲）“‘一带一路’与辽宁”研讨会22日在首尔举行。本次研讨会以“‘一带一路’与周边国家经济合作”为主题，与会的官员和学者一致认为，“一带一路”倡议为中韩经贸领域打造了新的合作空间。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞王鲁新在致辞时表示，中国提出“一带一路”倡议后，韩国同中国签订共建“一带一路”合作文件；随着“一带一路”发展体系的完善和拓展，中韩经贸领域出现新的增长点。辽宁与韩国交往密切，沈阳、大连、丹东与首尔、仁川等地通航；希望辽宁在“一带一路”建设中发挥区位优势，深化同韩国的交流合作。

辽宁省政协主席夏德仁表示，在1992年中韩建交之时，辽宁与韩国的贸易总额只有3.7亿多美元；而2018年达到了约98亿美元（675.7亿人民币），增长了约30倍。辽宁与韩国的经贸合作有良好基础，“一带一路”倡议为双方合作打造了新空间。辽宁“一带一路”建设总体方案与韩国推进的“朝鲜半岛新经济构想”具有有效对接的广泛空间和巨大发展潜力。辽宁将以“中韩+”模式参与中韩第三方市场合作机制和中韩产业园区合作协调机制，深化新能源汽车、港航物流、交通、金融等领域合作；共建大连自由贸易港、引进知名韩国公司进行战略合作等。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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