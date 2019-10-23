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英国“脱欧”：折腾“终于”见曙光

2019年10月23日13:41  来源：新华网
 

　　新华社北京10月23日电　题：英国“脱欧”：折腾“终于”见曙光

　　新华社记者韩梁

　　英国议会22日的两场“连环”表决，让折腾了三年多的“脱欧”大戏终于看到新的曙光。“脱欧”协议法案以329票对299票通过关键的二读投票，意味着该法案有望走完立法程序成为法律，英国向“脱欧”目标迈出一大步。

　　结果一出，英吉利海峡另一边的众多欧盟外交官按捺不住喜悦，纷纷发来“贺电”，短信上只有一个单词：“终于！”

　　然而，议会的第二项表决随即否决了政府“快速立法”时间表，浇灭了政府三天内完成所有关联立法的希望，也打破了首相约翰逊带领英国如期“脱欧”的承诺。这意味着，英国可能面临技术性“脱欧”延期。

　　几小时的议会“拉锯战”火药味十足。约翰逊一度放狠话：如果议会通不过“快速立法”就要取消立法并推动提前选举。最终他还是把球踢回了欧盟：暂停立法，请欧盟决定是否同意英国的延期申请。于是乎，高潮迭起、悲喜交加的一天后，一切又回到了似曾相识的剧情：不确定性。

　　最近一周，已经连播1200多天的“脱欧”连续剧骤然切换成“悬疑剧”模式，接连出现剧情反转、滑稽闹剧、即兴表演等，让人眼花缭乱、瞠目结舌，让不少研究预测机构“打脸”，更让世界再次刷新对英国政治的认知。“脱欧”过程的曲折漫长让英国政治阶层名誉受损，也让人感慨，为何曾经的“民主典范”，如今沦为国际笑柄？

　　19日，就在全球坐等英国议会一个“同意”还是“拒绝”的干脆表态时，一个“横空出世”的推迟表决修正案，迫使首相向欧盟申请“脱欧”延期。而约翰逊不仅拒绝在代表政府立场的信件上签字，还另附签名信表明心迹：我是被逼无奈才这样做的，不要准许我们延期。一名英国议员说，首相应该注明：我只有五岁……一场本该严肃走心的“分手情感剧”，就这样闹剧频出。

　　当下，尽管约翰逊失去议会多数，却依然能够通过22日关键表决的根本原因在于，他紧握“民意”这张底牌。上任以来他屡屡放话10月31日“死活都要脱”，宁肯背负藐视法律骂名也不想延期……种种言行，正是因为他看到民众对议会无果争吵的厌烦，对“脱欧”久拖不决的愤怒，希望尽早“了断”进入新阶段的迫切心情。

　　回顾这三年多来的“脱欧”历程，英国人心很累。不久前，天空新闻新闻频道推出“零脱欧”频道，承诺不用任何“脱欧”信息“骚扰”观众。民众对“脱欧”话题的厌恶可见一斑。

　　一个成熟的代议制民主国家，在选择以“全民民主”的公投方式决定“脱欧”之时，就开启了一场危险的“政治豪赌”。当年保守党本想借公投赢得选票，最终却被“民意”绑架，丧失了对国家核心议题的主导权和控制权，带领国家登上了一列方向未知的列车。

　　在英式民主机器里，伴随着每一段义正词严的立场宣誓，每一场“一本正经”的辩论，每一次态度鲜明的表决，“脱欧”不是更加清晰有序，而是越发复杂混乱了；政府和政党不是更加团结一致，而是越发分裂对立了；政治生态不是更加理性健康，而是日趋混乱碎片化了。民主程序的合法性越是无可指摘，实际治理的效果之差越是触目惊心——这就是今日英国政治的乱象，也是西式民主的悖论。

　　距离“脱欧”最后期限还有一周。威斯敏斯特宫里的争吵还在继续，议会外的抗议示威也在继续。尽管曙光已现，但“脱欧”大戏的终局，依然飘荡在风里。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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