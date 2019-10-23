新华社明斯克10月22日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯总理鲁马斯22日表示，白俄罗斯数字经济发展迅速，在人均软件出口方面位居东欧和独联体国家前列。

据白俄罗斯政府网站发布的消息，当天鲁马斯在莫斯科出席一个国际创新论坛时表示，两年前白方出台《关于发展数字经济的法令》，本国信息技术（IT）企业汇聚的白俄罗斯高科技园区因此得到较快发展，预计今年其出口额将达到20亿美元，“这对于白俄罗斯这样的小国来说是个不小的数目”。

鲁马斯强调说，白俄罗斯已成功解决“灾难性”的IT人才流失问题，不少流失的IT人才开始回流，IT专业的大学毕业生也几乎完全留在本国就业。他说，总统卢卡申科近期还表示支持有关在白俄罗斯高科技园区成立IT大学的建议。

他同时表示，白俄罗斯在推行全国数字化等领域也存在一些未决问题，需要学习借鉴外国的先进经验和做法。

近年来，白俄罗斯高度重视发展本国IT业，通过采取税收优惠等措施鼓励该行业发展。2018年白俄罗斯IT业出口额达到15.86亿美元，比2010年增长了6倍。白俄罗斯共有6家公司进入2017年全球IT外包百强榜单，该国IT公司研发的即时通信软件Viber和游戏软件“坦克世界”在全世界拥有众多用户。

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