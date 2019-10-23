新华国际时评：如此东道主 美国何以服众？

这是10月21日在美国华盛顿拍摄的第70届国际宇航大会会场。新华社记者周舟摄

新华社华盛顿10月22日电 题：如此东道主 美国何以服众？

新华社记者周舟

21日在美国华盛顿开幕的国际宇航大会上，“中国去哪儿了”意外成为数千名宇航界人士最想知道答案的问题，原因是预定同其他五国航天机构负责人共同出席首场全会的中国国家航天局副局长吴艳华没有出现。

通过手机投票，现场听众把这份“寻人启事”置顶在主会场的大屏幕上，而多方消息显示，赴美签证受阻是中国代表“缺席”的真正原因。尽管这一场面颇具戏剧性，可对近来赴美学术交流的科技人员而言，类似经历并不稀罕。

一段时间以来，美国不断对中国赴美科技人员采取拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施；还有不少人在活动当日才获得签证，严重影响行程安排。

美国的类似做法还招致俄罗斯的抗议。由于本届联大会议期间未给多名俄罗斯外交人员发放签证，俄罗斯建议把联合国大会第一委员会从纽约迁出，以抗议美国不友好的签证政策。

国际宇航大会是宇航界科学家切磋研讨、航天产业创业者展示技术的全球性平台，中国历年都是这场盛会上的重要角色。缺席一场会议就被全球与会者“惦念”，这是中国航天实力与成绩的体现。

令人大失所望的是，当全世界宇航爱好者前来为“个人一小步，人类一大步”的“阿波罗精神”喝彩、携手探索人类最后的共同边疆之时，却发现作为世界太空第一强国的东道主既不好客、也不磊落，通过“耍心眼”“使绊子”“卡脖子”等手法，阻挠中美正常人员交流和人员往来。如此东道主器量，不是露怯吗？美国自信去哪儿了？

形成鲜明对比的是，中国嫦娥四号落月时，大大方方地与美国航天局合作，美国“月球勘测轨道器”对嫦娥四号着陆点成像，而这些信息将为未来美国航天器着陆月表的方式提供重要参考。

美国副总统彭斯在此次大会开幕式演讲中再三提及美国要与所谓“志同道合、热爱自由的”国家合作。“可谁又该来判断何为热爱自由呢？”现场听众将这个问题推上了最想知道答案的问题第二位，足见这种将“意识形态”牌打到外太空的狭隘做法多么不得人心。

东道主的器量反映出美国在国际舞台上显得越来越不自信，顽固抱持零和思维，甚至在最需要国际合作的太空探索领域，仍然奉行“部落主义”。

构筑高墙只能故步自封，架设桥梁方能促进良性竞争。希望美方摒弃冷战零和思维，致力于推动中美互利合作，更好地造福两国人民和世界各国人民。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)