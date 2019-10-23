美驻乌代理大使就针对特朗普的指控到国会作证

新华社华盛顿10月22日电（记者邓仙来 孙丁）美国驻乌克兰代理大使威廉·泰勒22日在美国国会闭门作证时表示，美国总统特朗普曾暂缓给予乌克兰军事援助，直到乌总统泽连斯基答应调查特朗普的政治对手才支付这笔援助款。

根据美国媒体公布的泰勒的书面证词，他说，特朗普9月7日在与美国驻欧盟大使戈登·桑德兰的一次通话中称，自己不寻求对乌军事援助的“交换条件”，但坚持要让泽连斯基亲自公开宣布对美国前副总统、民主党总统候选人拜登展开调查，并调查所谓乌克兰干预美国2016年总统大选的事情。

泰勒说，桑德兰曾告知泽连斯基，如果后者不把上述事情公开查清，美乌关系就会陷入“僵局”，而泽连斯基最终同意就调查发表公开声明。泰勒说，他理解的“僵局”是乌克兰无法得到军事援助。

美国白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆当天发表声明回应称，特朗普没有做错任何事，国会民主党人针对特朗普的弹劾调查是“协同诽谤行动”。格里沙姆否认美对乌军事援助存在“交换条件”。

特朗普政府于9月11日告知国会，已开始向乌克兰支付这笔3.91亿美元的军事援助。特朗普说，冻结这笔军事援助是因为欧洲国家在给予乌克兰军事援助方面做得不够。

美国国会众议院议长佩洛西9月下旬宣布，启动众议院针对特朗普的弹劾调查，但白宫以众议院没有举行全体表决授权弹劾调查等为由明确表示拒绝配合。

泰勒今年6月18日就任美国驻乌克兰代理大使，接替被撤职的前大使玛丽·约万诺维奇。泰勒曾于2006年至2009年担任小布什政府的驻乌大使。

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