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专访：西方需要更多了解中国——访美国布鲁金斯学会中国问题专家李成

2019年10月23日13:35  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月22日电 专访：西方需要更多了解中国——访美国布鲁金斯学会中国问题专家李成

　　新华社记者刘阳

　　美国中国问题专家、布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成近日接受新华社记者电话采访时说，当前中国与美国等一些西方国家的关系出现一些波动，在这种情况下中美及其他各国更应加强广泛交流，包括美国在内的西方还需要更多了解中国。

　　李成将参加本月25日在中国广州举行的“读懂中国”国际会议。他认为，会议将成为一个了解中国的窗口，“我非常愿意参加这样的会议来了解中国发生的变化”。

　　“对于我们这些在西方国家的学者，更需要了解中国，跟中国的交流应该加强，而不是减少。”他说。

　　李成表示，虽然西方一些人不会完全赞同中国，甚至会有批评，但坦率的交流仍然十分重要。“我们应该把门和窗继续打开，而不是像某些人说的要‘脱钩’。”

　　此前，李成刚在乌镇参加世界互联网大会，感受到了中国在电子商务和通信技术创新等领域的快速发展。“中国经济和社会、中美关系和世界政治经济版图都在经历巨大变化。”他说，“我们必须要跟进，避免误解误读。”

　　李成表示，中美之间存在许多误解，在经济领域也存在分歧，但应注意到，两国也存在许多价值观和利益一致的地方。“两国民众都对环境和绿色发展非常注重，而两国也都希望全球经济和金融稳定，”李成说，“我们不应过多地强调价值观念和利益冲突。”

　　他说，在改革开放政策和经济全球化带动下，中国经济取得巨大发展，在脱贫领域更是创造了“非常了不起的奇迹”。而经过几十年发展，中国的改革开放正在掀开新篇章。在改革开放初期，中国更多是吸引西方企业投资，而如今中国企业也在加大对海外投资。

　　关于“一带一路”倡议，李成认为，“一带一路”会让全球政治经济版图产生非常巨大的变化，也是发展模式的变化，从中获益的不仅是中国，还有全球，“这应该得到更多西方国家的参与”。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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