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叙俄总统通电话讨论叙北部局势

2019年10月23日13:31  来源：新华网
 

　　新华社大马士革10月22日电（记者汪健）叙利亚总统媒体办公室22日发表声明说，叙总统巴沙尔·阿萨德和俄罗斯总统普京当天晚间通电话讨论叙北部局势。

　　巴沙尔在通话中表示，叙方完全拒绝以任何名义或借口侵犯叙领土。他强调，应让居民返回其本来所在的地区，以阻止任何转变当地人口结构的企图。巴沙尔还表示，叙方将继续“在叙每一寸土地上、以一切合法手段”打击恐怖主义和占领行径。

　　普京在通话时强调，应维护叙利亚主权和领土完整，俄罗斯、土耳其间达成的任何协议都将侧重于打击一切形式的恐怖主义，并消除叙领土上的分裂企图。

　　土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织。本月9日，土军进入叙北部，对库尔德武装展开“和平之泉”军事行动。叙利亚对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。

　　22日，普京和土总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，就叙北部局势签署谅解备忘录。根据该备忘录，自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将进入土叙边界叙利亚一侧土耳其开展“和平之泉”军事行动以外的区域，以协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。之后，土俄军队将在“和平之泉”行动区域东西侧10公里内不包括卡米什利的区域进行联合巡逻。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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