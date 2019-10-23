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法国卢浮宫将举办纪念达·芬奇逝世500周年特展

2019年10月23日13:31  来源：新华网
 

　　新华社巴黎10月23日电（记者应强 唐霁）今年是文艺复兴巨匠莱昂纳多·达·芬奇逝世500周年，法国巴黎卢浮宫将从10月24日起举办达·芬奇绘画生涯回顾展。

　　特展将持续至2020年2月24日。在卢浮宫22日为国际媒体举行的预展上，记者看到拿破仑厅特别展出了和达·芬奇有关的140件油画、素描、手稿、雕塑等艺术作品，展示他如何将“绘画”作为一门研究工具进行艺术实践和科学探索，展现他在艺术和科学领域的杰出贡献。

　　本次特展展出了卢浮宫馆藏的《岩间圣母》《美丽的费隆妮叶夫人》《施洗者圣约翰》和《圣母子与圣安妮》等达·芬奇作品。此外，意大利、英国和美国的博物馆还出借了他们珍藏的达·芬奇真迹。同时展出的还有《最后的晚餐》等作品的临摹作品。

　　本次特展颇受各界关心的问题是，卢浮宫大名鼎鼎的馆藏《蒙娜丽莎》并未放在特展厅中。卢浮宫展览策展人路易·弗兰克在接受新华社记者采访时解释说，因特展厅空间有限，每天可容纳的参观者不超过7000人，而每天观看《蒙娜丽莎》的游客人数超过3万人，因此卢浮宫决定将《蒙娜丽莎》保留在原来的展厅。

　　路易·弗兰克介绍，在特展厅内展出了《蒙娜丽莎》的部分草稿，让人们从多个角度了解达·芬奇在创作这幅名画时的思路，同时为长久以来人们关于这幅油画的种种猜想提供参考。此外，展览引入了现代化的VR技术，让观众有机会近距离观看展出的传世名作。

　　达·芬奇是文艺复兴时期人文主义的代表人物，也是历史上最著名的艺术家之一。他1452年生于意大利佛罗伦萨，1519年5月2日在法国中部卢瓦河谷地区的昂布瓦兹城去世。今年5月2日，法国总统马克龙和意大利总统马塔雷拉共同在昂布瓦兹城堡的圣·于贝尔礼拜堂向达·芬奇墓献上鲜花，也拉开达·芬奇逝世500周年纪念活动的序幕，卢浮宫举办的本次特展是纪念活动的一部分。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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