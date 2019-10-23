特朗普想让美企接管叙油田 被指再次向库尔德盟友“捅刀”

让美国公司接管叙利亚油田？美国总统特朗普21日的一项提议引发广泛争议，被形容是再次向库尔德盟友“捅刀”。

据《华尔街日报》21日报道，特朗普当天表示，他计划在叙利亚东北部地区保留少量的美国军队，以保护那里的油田。他还建议由美国公司接管位于叙利亚北部库尔德人控制地区的油田，“我们会和库尔德人商量一下，给他们一些钱……或许可以让我们的大型石油公司进入并妥善处理此事”。

报道称，特朗普长期以来一直主张控制和出售外国资源，称这有助于美国为海外的军事部署埋单。他此前还抱怨说，2003年美国攻入伊拉克后，竟然没有从伊拉克获得石油。白宫官员对在几个冲突地区实施特朗普的上述战略进行了研究，不过他们得出的最终结论是：地区冲突、基础设施差和治理不力，让美国公司对冲突地区未被开发的潜在大型矿藏投资兴趣大减。

“特朗普保护叙油田的建议激起库尔德难民的愤怒”，据澳大利亚广播公司22日报道，特朗普的建议被绝望的库尔德人视为又一次侮辱。截至目前，已经有35万库尔德人因土耳其的入侵而流离失所。库尔德女性阿德拉·伊萨怒斥美国背叛盟友。库尔德哈瓦尔新闻社21日发布了一段视频，在视频中，叙利亚卡米什利市的居民在向撤离该国的美军车队扔西红柿和石头。

就连美国专家也表示，特朗普的计划将面临一系列法律和外交问题。美国政府负责打击极端组织“伊斯兰国”联盟事务的前特使麦克葛克表示，油田归叙利亚政府所有，美国公司去占有和开发这些资产是违法的。(郑璇)

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