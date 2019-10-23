黎巴嫩政府推改革方案 着眼经济也要削减官员福利

黎巴嫩政府21日推出经济改革方案，包含17项要点，涉及削减官员福利等措施。

政府同一天通过2020年财政预算案，内容包括不再增加新税收项目。

【急推“新措施”】

黎巴嫩内阁21日召开会议，持续近5小时，讨论总理萨阿德·哈里里提出的经济改革方案和2020年财政预算案。

哈里里在会后举行的记者会上说，内阁就上述方案达成一致。他当天发表电视讲话，说政府致力于重新获得民众信任。

黎巴嫩多地自17日起出现示威，关联经济困境。黎巴嫩2018年经济增速0.3%，失业率徘徊在大约37%，政府债务相当于国内生产总值的155%。

哈里里提出的改革措施包括：前任和现任国家领导人、部长、议员和其他官员工资减半并削减其他福利；全面整改能源部门；裁撤或合并一些政府机构；设立反腐机构。

政府2020年预算案内容包括：不再增加新税收项目；把财政赤字降至国内生产总值的0.6%。政府2019年财政赤字占国内生产总值的比例是7%。

哈里里18日发表电视讲话，说改革措施因为遭到其他政治派别“妨碍”而难以推进，要求各派72小时内化解分歧，暗示否则他可能辞职。

多家媒体20日以多名政府官员为消息源报道，哈里里的改革方案在72小时到期以前获得各派支持，包括哈里里隶属的黎巴嫩未来阵线、总统米歇尔·奥恩隶属的自由爱国运动、黎巴嫩真主党和国民议会议长纳比·贝里隶属的伊斯兰阿迈勒运动。

【难逃“老思路”？】

就政府推出的经济改革方案和财政预算案，一些黎巴嫩民众说愿意给政府施行新举措以时间，另一些人则不予认可。

一些经济分析师说，方案“看似很美”，但后续落实可能遇到问题。

以能源部门改革为例，政府每年向国有能源部门拨款大约20亿美元，仍无法满足民众需求，特别是电力需求，因而不得不依赖私营能源企业填补空缺；政府多年前宣布打算整改能源部门，迄今没有进展。

以财政预算案为例，为实现“接近零赤字”目标，政府打算向银行征收更高税费，国有和私有银行将“填缺”大约34亿美元。黎巴嫩比卜鲁斯银行首席经济师纳西卜·贾布里勒不认可这一举措，说政府2018年针对银行提高过一次税收。

他告诉路透社记者，政府提议的措施“看上去没有变化”，仍将私营部门视为“税收来源”，而不是将它视为改善投资和经商环境、提高本国经济竞争力的动力。

美联社报道，尽管一些人不认可哈里里的改革方案，黎巴嫩国内几大主要政治派别认为哈里里政府不应辞职，因而暂时不清楚黎巴嫩国内局势将如何发展。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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