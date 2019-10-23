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阿桑奇在伦敦出庭 律师未能说服法官延期引渡听证

2019年10月23日10:41  来源：新华网
 

　　“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇21日出现在伦敦威斯敏斯特地方法院，他的律师小组当天没有说服法官延期举行引渡听证。

　　走入法庭前，阿桑奇向聚集在法庭外的支持者们举拳致意。他身穿蓝色毛衣和夹克，一头银发梳向脑后，看似气色不错。

　　美国政府司法部5月向英方正式申请引渡阿桑奇。由于身体状况欠佳，阿桑奇6月14日以视频连线方式出席法庭就是否批准引渡举行的简短听证。法庭当时决定，明年2月下旬举行全面听证，预期持续5天。

　　阿桑奇的律师小组21日要求延期全面听证3个月，还说5天不足以完成听证。阿桑奇的律师马克·萨默斯说，阿桑奇作辩护需要大量准备时间。萨默斯指认美国政府在阿桑奇受到庇护期间非法监视他。

　　代表美国方面的律师詹姆斯·刘易斯说，美国反对延期听证。美国政府最初指控阿桑奇与他人“合谋破解国防部电脑密码”，后追加17项刑事犯罪指控。

　　法官瓦妮萨·巴雷瑟拒绝延期听证。阿桑奇随后发言，数度几近哽咽。他说，双方不“对等”，美国政府有“无限资源”，而身处狱中的他连律师和应对诉讼的准备材料都不能轻易见到。

　　巴雷瑟说，全面听证将在邻近阿桑奇服刑地点的贝尔马什法院举行，那里方便阿桑奇出庭，有更大场地容纳媒体记者。

　　厄瓜多尔政府4月11日撤销对阿桑奇的庇护，他随即在厄瓜多尔驻英国使馆遭警方逮捕，5月1日被判入狱50周，罪名是7年前在保释期间寻求庇护，违反保释条例。他目前在伦敦郊区的贝尔马什监狱服刑。

　　由于双方可以多次上诉，决定是否批准引渡的法庭审理程序预期持续数月。

　　阿桑奇现年47岁，是澳大利亚人，2006年创建“维基揭秘”网站。这家网站2010年以来曝光大批美国政府机密文件，包括有关阿富汗战争和伊拉克战争的文件以及对外国领导人的评价，让美国外交形象受损。瑞典检察院2010年以涉嫌强奸为由对阿桑奇启动刑事犯罪调查。阿桑奇当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认罪名，2012年在保释期间进入厄瓜多尔使馆。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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