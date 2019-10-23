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2019北京友好城市国际青年交流营为全球发展注入新鲜活力

2019年10月23日10:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 10月22日，以“青年·全球共享”为主题的2019北京友好城市国际青年交流营开幕式在京举办，来自世界30个国家和地区的200余名营员参加了交流营。

共青团北京市委员会副书记郭文杰希望各国青年在此次交流营中，通过共享科技体验，共享文化魅力，共享绿色生活，实现思想碰撞、智慧共享，为全球发展注入更多新鲜活力。

北汽集团党委常委、董事、工会主席张辉呼吁大家在活动期间充分践行“青年·全球共享”的主题，为构建人类命运共同体贡献真知灼见，成为具有国际视野、中国情怀的青春使者。

北汽国际中南美大区经理杨楠华、尼泊尔阿尼哥协会代表、爱沙尼亚塔林城市青年委员会基金会代表分别就“全球科技共享”、“全球文化共享”和“全球绿色共享”主题进行了主旨发言。

交流营旨在积极响应国家“一带一路”倡议，加快推进“一带一路”志愿服务联盟平台建设，围绕建设北京国际交往中心大局，鼓励各国青年人在科技、文化、资源、经济、绿色领域共商共建共享共赢。交流营契合当今社会发展态势、时代发展潮流和各国发展需求，具有深远的研讨价值和实践意义。一是以国际青年组织论坛为平台，共谋时代新合作。二是以“一带一路”志愿服务联盟为纽带，共建志愿新平台。三是以参观体验活动为依托，共享发展新成果。

据悉，“青年·全球共享——2019北京友好城市国际青年交流营”于10月20日至26日在京举办。期间，将通过举办“青年·全球共享”——国际青年组织论坛，召开“一带一路”国际志愿服务对话会，开展科技、文化、经济、绿色等共享活动，让世界各国的青年朋友多角度、全方位、宽领域地感受新时代中国的建设与发展、了解中国历史和优秀传统文化、实践绿色环保与可持续发展理念，为各国青年搭建交流互鉴的平台，让世界文明之园姹紫嫣红、生机盎然。

(责编：燕勐、贾文婷)
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