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中国代表驳斥个别国家借人权问题干涉中方内政

2019年10月23日09:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月22日电 （记者李晓宏）针对美国等个别国家近期在联合国就涉疆、涉港等问题对中方无端指责，中国常驻联合国代表张军22日在联大第三委员会发言，严正驳斥个别国家的不实之词，谴责有关国家借人权问题干涉中方内政、在联合国挑起对抗的做法。

张军表示，在本次联大三委会议上，美国等个别国家恶习不改，企图借人权问题干涉中国内政，中方对此坚决拒绝。

他说，世界发展大势不可阻挡，恃强凌弱不得人心。个别国家总有人热衷对发展中国家指手画脚，发号施令。中方奉劝有关国家摒弃霸权主义和强权政治，不要再做逆潮流而动的糊涂事。

他强调，正人先正己，指责别人前先自己照照镜子。他说，某些国家在世界上到处制造混乱，大搞颜色革命，严重侵犯相关国家人民的人权，并对本国糟糕的人权记录不思悔改。中方奉劝这些国家多多自省，先管好自己的事，而不是四处煽风点火。

张军指出，中国的发展成就举世公认，指责中国侵犯人权是找错了对象。中国用几十年时间走过了发达国家几百年的路。在960多万平方公里的土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，近14亿人民共享着安宁、自由、幸福的生活，这是最大的人权工程，最好的人权实践。中方奉劝有关国家立即停止人权问题政治化、双重标准等错误做法，停止干涉中国内政，回到对话合作的正确轨道上来。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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