张军在联合国阐述新中国人权事业70年成就

人民网联合国10月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军22日在第74届联大第三委员会关于人权问题的发言中表示，中华人民共和国成立70年来，人权事业取得举世公认的卓越成就。伴随着中国特色社会主义进入新时代，中国经济将更加发展，社会将更加和谐，民主将更加健全，法治将更加完善，人民享受人权的水平将得到全面提高。

张军说，新中国成立70年来，一是生存权、发展权取得跨越式进步。中国人民把原本一穷二白的国家建设成世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国，8亿多人摆脱贫困，近4亿人跨入中等收入行列，创造了“当惊世界殊”的发展奇迹。

二是两类人权得到平衡充分发展。中国形成了完备的人权法律保障体系，发布三期《国家人权行动计划》，建成世界最大规模的基层民主选举体系。在最新一轮乡县两级人民代表大会换届选举中，10亿多选民直接选举产生了250多万名人大代表。

三是为全球人权事业作出重要贡献。中国向160多个国家和国际组织提供了价值近4000亿元人民币的发展援助，共建“一带一路”达成550多项合作成果，有力推动了发展中国家人权进步。

“事实充分证明，中国特色社会主义道路是符合中国国情的道路，是有利于世界和平与繁荣的道路，中国将坚定不移地走下去。”张军强调，实现发展、促进人权是中国人民的不懈追求。无论国际形势如何变幻，中国人民对美好生活的向往不会改变，走中国特色社会主义道路的信念不会改变，维护国家主权、安全和发展利益的决心不会改变。

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