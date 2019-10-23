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张军阐述中方关于促进和保护人权五项主张

2019年10月23日08:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军22日在第七十四届联合国大会第三委员会发言，阐述中方对促进和保护人权的立场。

张军说，促进和保护人权是全人类的共同理想。国际社会为此付出了艰苦努力，取得了显著成绩。同时，人权没有最好，只有更好。在实现共同发展、“人人得享人权”目标的征程中，国际社会应遵循五个“坚持”。

一要坚持营造和平的国际环境。当今世界仍不太平，单边主义、保护主义严重侵蚀国际秩序，地缘冲突和热点问题此起彼伏。没有和平稳定，人权无从谈起。各国应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重彼此的主权、独立和领土完整，通过政治对话和协商解决争端，合力建设持久和平、普遍安全的世界。

二要坚持构筑坚实的发展基础。实现可持续发展目标只剩10年时间，重任在肩。各国应加快落实2030年可持续发展议程，始终以人民为中心，以减贫为重点，切实保障和改善民生，维护社会公平正义，平衡推进经济增长、社会进步和环境保护，不让任何一个人掉队。

三要坚持走符合国情的人权发展之路。世界上没有放之四海而皆准的发展模式。各国应按照自己的实际情况，把普遍性与特殊性相结合，努力在促进和保护人权方面形成特色、取得实效。

四要坚持在发展进程中促进和保护人权。发展是一个动态、历史的进程，促进和保护人权也是如此。实践证明，只有秉持正确的发展理念、发展道路，才能为人民享有人权创造最有利条件、提供最根本保障。对广大发展中国家而言，应把生存权和发展权作为首要人权，并以此为基础，平衡推进其他各项人权保障。

五要坚持在对话合作中共同进步。在一个各国相互依存的世界里，没有谁高人一等，也没有哪国可以独享特权。在人权国际合作中，应倡导共商共建共享，大小国家一律平等，尊重各国自主选择的发展道路和人权保障模式，不干涉别国内政，不强加于人。应深化不同文明和宗教间交流，推动不同文明互学互鉴、和谐共处，坚决不给“种族优越”、“文明冲突”等煽动仇恨的论调任何存在空间。

张军表示，中方将继续本着开放、包容、坦诚、合作精神，以积极、建设性态度参与人权国际合作，同各国一道谋求共同进步、共同发展。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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