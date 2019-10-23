美国似要“变卦” 欲在叙利亚留少量美军看守油田

美国总统唐纳德·特朗普本月6日宣布从叙利亚北部撤军。五角大楼后续确认，美军将从叙利亚撤到伊拉克。不过，美国官员和媒体21日披露，美方似乎“变卦”，考虑在叙利亚留下少量美军。

【留守油田】

美国国防部长马克·埃斯珀21日访问阿富汗期间告诉媒体记者，美军考虑在叙利亚东北部有油田设施的地区留驻军队，与库尔德武装共同保护这些资产，防止它们落入极端组织“伊斯兰国”手中。

与其他中东国家相比，叙利亚的石油资源不算丰富，主要集中在库尔德武装控制的东北部地区。

埃斯珀说：“我们的军队正好驻扎在（原油产区）附近的几座城市，（留人的）目的是阻止‘伊斯兰国’和其他组织利用这一收入来源资助邪恶的活动。”

他说，美军正在撤离叙利亚，一些驻军还与库尔德武装“在一起”，留驻军队是美方正在讨论的选项之一，但究竟留不留以及留多少没有确定。

《纽约时报》20日晚以消息人士为来源报道，特朗普倾向于在叙利亚东部靠近伊拉克的边境地区留大约200名美军。美国白宫暂时没有回应这一报道。

【首批撤离】

路透社视频画面显示，一支美军装甲车队从一处叙伊边境口岸进入伊拉克北部库尔德自治区（库区）杜胡克省。

一名不愿公开姓名的库区官员告诉路透社记者，进入库区的美军车队包括大约30辆装载重型武器的拖车和“悍马”战车。

埃斯珀19日说，大约1000名驻在叙利亚东北部的美军将撤到伊拉克西部，他与伊拉克防长已经“打好招呼”。

美军2011年结束在伊拉克的作战行动，宣布撤离，但没全撤，留下少量驻军。“伊斯兰国”崛起后，美国2014年向伊拉克增派部队。美军现在伊拉克驻扎大约5000名士兵，名义是培训伊拉克军队和打击“伊斯兰国”残余势力。

记者问及美军特种部队是否会从伊拉克单方面采取行动、越境打击叙利亚境内的“伊斯兰国”，埃斯珀说美方将与盟友讨论。

至于外界担心的“伊斯兰国”在押人员从叙利亚逃脱一事，埃斯珀说，关押俘虏的监狱至今由库尔德武装控制；土耳其方面暗示，位于土方控制区的“伊斯兰国”俘虏营“没有乱”。不过，美方暂时无法核实土方的说法。（王宏彬）（新华社专特稿）

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