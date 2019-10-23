印美接近达成贸易协议 印度医药制品或进美国市场

印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔21日说，印度与美国贸易协议框架基本拟定，不久可能发布。

戈亚尔在首都新德里举行的美国-印度战略伙伴关系论坛上说，印美已就贸易协议大体框架的几乎所有环节达成一致，在弥合最后分歧方面“没有太大困难”。

路透社报道，依据印美贸易协议框架，印度将下调针对美国农产品的关税税率，换取美方加快批准印度医药制品进入美国市场。印度是仿制药大国，而美国是这类药物的主要进口国。

“印美贸易谈判……处于正轨，”戈亚尔说，“印度正在向美国寻求技术、创新、技能和优质教育……两国必须考虑一项更大的贸易协议。”

美国商务部长威尔伯·罗斯本月早些时候说，美印迅速达成贸易协议不存在“结构性”障碍。

美国-印度战略伙伴关系论坛估计，两国双边贸易额2018年达到1421亿美元，2025年可望增至2380亿美元。美国在防务、商用飞机、天然气、煤炭和电子等领域的贸易和投资有望增长，印度制药、海产品和信息技术等行业预期受益。

印美近几个月陷入贸易纠纷。美国6月初取消给予印度的普遍优惠制待遇，理由是印度“没有能够确保向美国提供公平、合理的市场准入条件”。印度继而对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国商品加征进口关税。（刘江）【新华社微特稿】

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