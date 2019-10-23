英国议会否决约翰逊“脱欧”协议立法时间表

新华社伦敦10月22日电（记者张代蕾 顾震球）英国议会下院22日晚投票否决了首相约翰逊为推动“脱欧”协议尽快在英国议会通过而制定的立法时间表。这意味着英国“脱欧”延期的可能性进一步增加。

英国议会下院当晚第一场投票以329票支持、299票反对的结果原则上通过了“脱欧”协议法案。但随后举行的第二场投票以322票反对、308票支持的结果否决了政府提交的一项程序动议。该动议要求议会在3天内完成对上述“脱欧”协议法案的审议和最终表决工作。

英国政府与欧盟17日达成一份新“脱欧”协议。但根据英国议会下院19日通过的一项关键修正案，英国政府必须先完成对“脱欧”协议中相关内容的立法程序，才能将协议本身提交议会表决。为此，约翰逊政府21日向议会递交“脱欧”协议法案，以落实上述修正案的要求。

22日晚投票结果公布后，约翰逊对此表示失望。他说，反对政府提出的立法时间表就等于支持延迟“脱欧”，这将给英国带来更多不确定性。他将暂停“脱欧”协议的立法进程，等待欧盟表态。

约翰逊在当天投票前曾表示，他坚持在10月31日如期“脱欧”。如果“脱欧”协议立法时间表遭否决且欧盟同意英国延期“脱欧”，他将撤回“脱欧”协议法案，并提前举行大选。

在当天投票前的议会辩论中，许多议员对约翰逊政府要求3天完成立法程序的动议表示强烈不满，认为3天时间过于仓促。工党领袖科尔宾呼吁约翰逊政府与反对党联手制定更合理的立法时间表。

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