英国著名书店开设“中国书架”

福伊尔书店店长卡梅洛向读者展示中国书籍。许立群摄

人民网伦敦10月22日电（记者许立群）10月22日下午，伦敦著名的福伊尔书店旗舰店隆重举行了“第二届中国图书节”暨“中国书架”在英启动仪式。来自英国出版发行界和学术、教育、传媒界的近百位来宾和读者参加了这一重要的中英文化交流活动。

“中国书架”项目是由中国国家新闻出版署支持，世界各地出版发行机构通过商业模式和市场营销手段，集中、高效推广中国主题图书和中国文化的商业合作项目。中国青年出版总社及其所属的中青（英国）国际出版传媒公司与全球合作伙伴经过一年的策划筹备，组织英国出版发行界专家从全球精选了100余种介绍中国政治、经济、文化、艺术、文学、科技、教育、生活、旅游等方面的优秀图书，陆续在英国著名的大中型书店和文化场所设立专架长期展销。希望通过一批批精品图书，系统介绍博大精深的中国文化和当代中国社会风貌，加强国际读者对中国新时代社会主义建设以及中国道路、中国模式、中国成功经验的理解认识，使国际读者在良好的阅读体验中感受中国文化艺术之美和当代中国的文明与进步，从而促进中英文化交流和文明互鉴。

中国驻英国大使馆公使衔参赞杨晓坤在启动仪式上宣读了刘晓明大使的贺信。刘晓明大使在贺信中强调，当今世界处于百年未有之大变局，随着中国综合国力不断提升、国际影响力日益增强，世界各国迫切需要了解中国发展道路、认知中国未来走向。如何讲好中国故事、中国共产党的故事、中国人民的故事以及中英友好的故事，是我们当前面临的紧迫课题，也是一项长期而艰巨的任务。书是中外文明交流的载体，也是西方民众观察了解中国的一扇窗户。中青社主动作为，勇于实践，在中国国家新闻出版署规划发起的中国图书和中华文化推广活动框架之下推出“中国书架”，向中华人民共和国成立70周年献礼，为介绍中国文化、促进文明互鉴，增进世界对中国道路、制度、文化、社会各方面了解做出应有的贡献。

中国青年出版总社社长皮钧表示，国际社会渴望通过高质量的图书系统地了解中国，但很多人无法便捷地看到这些书籍。“中国书架”就是解决这“最后一公里”的重要举措。中国青年出版总社利用其中青（英国）国际出版传媒公司在海外深耕多年的文化、学术和商业优势，助力 “中国书架”项目在英国主流书店落地，开创了中外出版发行企业合作双赢的新模式。

国际出版商协会前任主席、“中华图书特殊贡献奖”获得者、国际著名出版家理查德·查金认为，中华人民共和国成立70年来中国出版业取得了举世瞩目的成就。随着中国政治、经济、文化、科技和社会的迅猛发展，国际出版界为了满足各国读者了解中国发展和学习、研究中国文化的需求，相继出版了一大批介绍中国的优秀图书。“中国图书节”和“中国书架”汇集了精品中的精品，将为英国读者提供一场感知中国以及分享中国文化艺术的盛宴！

福伊尔书店经理卡梅洛·普格利西表示，书店一直非常重视中国图书的采购和营销，这次“中国图书节”和“中国书架”启动仪式汇集了一批中国主题的精品图书，给广大读者良好的阅读体验，而且也增加了书店的图书销量，提升了书店业绩，使经营和服务更有特色，扩大了书店影响力。

中青（英国）国际出版传媒公司总经理郭光告诉记者，2015年10月为迎接习近平主席对英国的国事访问，公司与英国出版发行界合作，成功举办了“首届中国图书节”。此次举办的“第二届中国图书节”和“中国书架”启动仪式，再次获得了国际出版界和欧洲最大连锁书店水石书店以及大英博物馆书店、大英图书馆书店等著名机构的积极合作与支持。此次活动不但展示了中青国际和多家中国出版社的英文版图书，企鹅兰登出版集团和美国塔特尔出版公司等十几家国际著名出版机构也提供了一批介绍中国文化的精品图书。此外，公司还将配合书店的展销活动邀请专家学者与英国读者展开交流互动，使“中国书架”发挥更加深远的影响力。

在启动仪式当天，《习近平谈治国理政》第一卷与第二卷等一大批中国主题的经典、优秀图书受到英国学者和广大读者的欢迎，一批英国图书馆、学术研究机构及广大读者纷纷踊跃购买，给绚丽多彩的伦敦之秋增添了一道亮丽的风景线！

启动仪式上，中国驻英使馆公共外交与新闻处公使衔参赞曾嵘和新闻参赞赵国华也代表中国驻英使馆到场祝贺。

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