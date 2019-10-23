中法文明对话会达成重要共识成果

新华社巴黎10月22日电（记者陈晨）为落实中法两国元首关于深化人文交流合作的重要倡议，由中国国务院新闻办公室主办、中国外文局与法国“桥”智库联合承办的中法文明对话会，于10月21日至22日在巴黎举行。

中国国务委员兼外交部长王毅、中共中央宣传部副部长蒋建国、法国宪法委员会主席洛朗·法比尤斯、法国前总理多米尼克·德维尔潘、联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃等出席并致辞，中法两国政府高级别官员、知名专家学者、文化艺术领域杰出人士、中法合作企业高管等200多名代表参会。

双方代表围绕“文明对话与互鉴：构建人类命运共同体”的会议主题，坦诚交流、深入对话，贡献思想智慧，会议通过了《中法文明对话会2019·巴黎共识》，发出倡议如下：

我们认为，文化和文明是推动人类社会发展进步、构建人类命运共同体的不竭动力。开展中法文明对话，是我们的共同心声，也是需要我们为之不懈努力的伟大事业。中法两国在加强文明对话交流、应对全球性挑战、促进世界和平与可持续发展方面，应作出表率、走在世界前列。

我们看到，中法两国作为东西方两大文明的代表，共同致力于维护人类文明多样性，共举多边主义旗帜，完善全球治理体系，成为维护世界和平稳定、促进人类文明进步的重要力量。

我们建议，不同文明平等共存、和谐共生，珍惜尊重每一种文明，让各个国家、各个民族的多样文明，成就人类星球的勃勃生机。

我们建议，不同文明相互欣赏、包容并蓄，在对话交流中取长补短、和谐共生，为人类提供价值引领和精神支撑。

我们建议，不同文明守望相助、共同合作，让各种文明成果成为人类共享的宝贵财富，保障世界和平发展和繁荣稳定。

我们希望，以本次会议为契机，定期开展文明交流对话，搭建沟通平台，汲取文明智慧，促进民心相通，让文明之光更好照亮人类星球。

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