新西兰加大打击网络极端主义力度

新西兰总理阿德恩日前宣布，将成立一个专门针对网络极端主义的调查小组，在网上追查恐怖主义和极端主义信息。自今年3月新西兰克赖斯特彻奇的清真寺发生大规模枪击案以来，防范应对恐怖主义、极端主义活动就成了新西兰政府的“首要任务”。

根据最新公布的这项计划，新西兰将在4年内投入1700万新西兰元（约合7709万元人民币），在内政部聘请17名擅长预防、鉴识与调查恐怖主义活动的专家，以提升对极端主义信息的反应速度，并与其他国家和地区合作遏制仇恨信息的传播。

克赖斯特彻奇枪击案发生后，阿德恩迅速与脸书等社交媒体交涉，要求全面删除枪击案的视频，她还提议不在大众传媒上提及克赖斯特彻奇枪击案枪手的名字，以免其宣扬极端思想的意图得逞。新西兰各主要媒体也达成共识，在“全面和负责地”报道此案的同时限制宣传“白人至上主义”。

然而，新西兰政府的努力却因监狱管理漏洞遭遇挫折。今年8月，一个种族主义网站上出现一封长达6页的手写信，竟然由该案枪手在狱中写就。他在信中再次向自己的“仰慕者”宣扬极端主义观点。这一事件爆发后，新西兰惩教部长被迫向公众道歉。阿德恩下令禁止该案枪手再与外界通信，并表示考虑修改法律，防止类似事件再次发生。

这一事件也让新西兰政府意识到，加强国内的防范和应对能力是遏制恐怖主义、极端主义信息传播不可或缺的一环。今年5月，新西兰联合多国以及脸书、亚马逊、谷歌等互联网企业，在巴黎举办“克赖斯特彻奇峰会”，达成一项不具法律约束力的倡议，共同阻止极端主义内容在社交媒体上的传播。阿德恩近日宣布的一系列政策就是响应“克赖斯特彻奇峰会”的重要举措，以加快对恐怖主义、极端主义信息的审查和处理速度。新西兰首席审查官办公室也获得了更多资金支持，以便评估有害内容并做出更快的决策。

克赖斯特彻奇枪击案对新西兰造成的消极影响至今仍未消退。它造成的死伤人数是新西兰历史之最，打破了恐怖活动远离新西兰的假象。此外，枪手并非针对某个具体目标，而是想借此宣扬“白人至上主义”等极端思想，并在社交网络直播部分作案过程，对社会造成了巨大的负面影响。

为缓和这一事件的冲击，新西兰政府出台对大部分军用半自动武器的禁令，推动枪支登记制度改革，同时大力限制极端主义、恐怖主义等仇恨信息的网络传播。

（本报堪培拉10月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 17 版）

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