叙利亚东北部局势牵动各方神经

10月22日，土耳其在叙利亚北部的军事行动暂停120小时的期限将至。土耳其总统埃尔多安表示，将在与俄罗斯方面讨论后采取下一步行动，此前他曾警告说，如果叙利亚库尔德武装22日晚仍不撤离“安全区”，土军将重新发动军事行动。

本月9日，土耳其军队进入叙北部，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙政府则对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段反击。土耳其发起的代号为“和平之泉”军事行动持续引发各界关注。欧盟认为，土方在叙东北部的行动会威胁到欧洲安全，德国、法国、荷兰、挪威等欧洲国家相继宣布停止或冻结对土武器出口；本月14日，美国宣布制裁土耳其，把土耳其的钢材关税提升至50%，停止与土1000亿美元贸易协议谈判。

17日，埃尔多安与美国副总统彭斯在安卡拉举行会晤，双方就土军队在叙利亚北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。土美双方同意在叙利亚东北部实施为期5天的停火，但关于停火协议的细节，各方在过去几天一直存在分歧。

据叙通社10月20日报道，由库尔德武装主导的“叙利亚民主军”发言人基诺表示，根据土美达成的停火协议要求，“叙利亚民主军”武装力量已从叙东北部哈塞克省的拉斯艾因撤出。撤离行动完成后，该地已无库尔德武装。同日，土耳其军队以及由土方支持的叙反对派武装进驻并控制了拉斯艾因。叙政府军则继续向哈塞克省多个地区以及拉卡省和阿勒颇省的多个居民点增兵，进一步对拉斯艾因外围地区加强控制。

土耳其国防部长阿卡尔21日晚表示，土耳其暂停在叙利亚北部的军事行动并不意味着停火。他说，在临时停火的120小时内，土耳其军队密切关注叙利亚库尔德武装从“安全区”撤出以及收集重型武器和摧毁防御工事的进程。只有库尔德武装撤离叙北部地区，土军才会停止目前的行动。

据俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》22日报道，俄空天军的一架直升机日前降落在叙利亚北部拉卡省的一处废弃美军基地。报道说，随着美军逐步从叙利亚北部撤出，俄宪兵部队正接管叙北部边境地区的巡逻任务。

叙利亚国内政治分析人士奥马尔对本报记者表示，停火协议以及各方围绕拉斯艾因实施的行动，令叙东北部局势达到了“暂时的、脆弱的”缓和。鉴于土方自身军力的消耗以及来自美国、欧盟和俄罗斯等国际各方的压力，土方势必会对下一步的动作进行谨慎的评估和考量。从根本上来说，土耳其的目标是通过军事行动削弱叙利亚库尔德武装力量，切断其与土耳其国内库尔德势力的连接与互动，维护土政府的权威和稳定。不过，叙东北部地区内各方势力盘根错节，任何擦枪走火的状况都可能会引发局势的骤变，各方在该地区未来的博弈值得高度关注。

（本报安卡拉、大马士革10月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 17 版）

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