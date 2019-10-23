第三届“21世纪海上丝绸之路”中国（广东）国际传播论坛开幕

本报珠海10月22日电 （记者吴冰、贺林平）由中央广播电视总台和广东省政府共同主办的第三届“21世纪海上丝绸之路”中国（广东）国际传播论坛22日在广东省珠海市开幕。300多名嘉宾围绕“大湾区建设助力‘海上丝路’交融”主题展开了深入探讨和广泛交流。

与会嘉宾就“粤港澳大湾区建设的对外传播”“媒体融合助力国际传播创新”“‘一带一路’建设中的城市形象塑造”3个分论坛议题进行了深入讨论。伊朗驻广州总领事希尔高拉米表示，希望“21世纪海上丝绸之路”进一步增进各国友谊，加强各国合作，促进世界和平。论坛还设立了习近平新时代中国特色社会主义思想图书展（中英文版）、“5G+4K8K+AI”智能化媒体展示、“一带一路”沿线国家文化旅游图片联展三大展区，展示媒体融合发展最新成果及“一带一路”文化旅游优秀摄影作品。

论坛开幕前，来自14个“一带一路”沿线国家的主流媒体记者深入大湾区实地走访。《斐济太阳报》记者塔莱伊在参观采访后表示：“回国后，我会通过新闻报道让更多人了解中国。希望中国与斐济、中国与太平洋岛国地区未来继续深化合作。”

据统计，2019年上半年，中国与“一带一路”沿线国家贸易额达6175亿美元，同比增长9.7%。与会嘉宾普遍认为，粤港澳大湾区这一国家战略将大大提升中国与“一带一路”沿线国家和地区的交流互通。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 17 版）

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