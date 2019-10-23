“为投资和经贸合作提供更多机遇”

第十五届世界华商大会10月22日在英国伦敦举行。本届大会的主题是“世界新格局，华商新机遇”，来自近60个国家和地区的2500多名华商领袖和代表，500余名英国企业家以及来自20多个英联邦国家和地区的政商人士参加了大会。

当前，在经济全球化深入发展的同时，单边主义、贸易保护主义等思潮不断涌现，全球投资总额已连续下降。在这种趋势下，中国不仅是全球经济发展的主要引擎之一，也在国际贸易体系中发挥着积极作用。如今，华商在世界各国的业务不断拓展，影响力逐渐上升。各国华商期待通过建立一个可行的合作网络，在促进相互了解、加强经济合作的同时，进一步推动经济全球化的发展。

“英中关系的重要程度不言而喻，从2015年步入‘黄金时代’以来，两国合作不断深入，并在多个领域取得突破。”英国约克公爵安德鲁王子在致辞中表示，英中两国在金融、贸易等多个领域都是天然合作伙伴，本届世界华商大会为两国提供了又一次合作机遇。“对世界各国而言，合作越多、融合越多，冲突就会越少。我希望‘一带一路’倡议能进一步联结英中两国，共享发展机遇，拓展‘黄金时代’。”

今年是世界华商大会首次走入欧洲。近年来，中英贸易发展迅速。第十五届世界华商大会指导委员会主席、英国中部引擎计划主席庄贝思爵士表示，20年前中国仅位列英国贸易伙伴国第十五位，如今中国已是英国主要贸易伙伴国之一，过去5年间中国对英投资额超过了之前30年的总和。庄贝思说：“华侨华人是世界经济发展不容忽视的力量，世界华商大会为投资和经贸合作提供了更多机遇。”

第十五届世界华商大会指导委员会委员雅各布·罗斯柴尔德勋爵表示，目前中国经济继续保持中高速增长，仍然是世界经济增长的关键驱动力。世界华商大会为英中两国企业家提供了良好平台，能共同探讨两国如何进一步加强合作。

英国皇家联合服务研究所主席、英国前外交大臣威廉·黑格勋爵表示，在“脱欧”背景下，英国必将进一步与世界各国增进合作，保持开放的经济和竞争力。黑格强调，英国欢迎中国投资，愿与中国共迎发展机遇。

世界华商大会自1991年首次举办以来，受到各举办国政府和世界华商的重视和青睐，成为全球华商最重要的盛会之一。本届世界华商大会举办期间，还有来自中英两国的21家参展机构围绕“中国精选”和“英国精选”两大主题进行展览。其中，2022年北京冬奥会和冬残奥会组委会展台吸引了许多参展者的目光。组委会还向安德鲁王子赠送了吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”的卡通玩偶。

（本报伦敦10月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 17 版）

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