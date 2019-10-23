欧盟国家深受难民问题困扰（国际视点）

图为救援人员近日在希腊爱琴海海域救助难民。

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据国际移民组织近日发布的报告，自2014年1月以来，近1.9万人因试图非法登陆欧洲而死亡或失踪。土耳其日前在叙利亚东北部进行的军事行动也导致大量难民逃离家园，不少难民都以邻近的欧洲为目的地。为应对可能卷土重来的难民危机，日前，欧盟推出“临时团结机制”，旨在鼓励成员国自愿参加接收难民配额，不过应者寥寥。欧洲舆论分析认为，在应对难民问题上，欧盟存在诸多体制性障碍，未能形成合力，也难以出台有效措施。

最新统计数据显示，截至9月初，今年从海上进入欧洲的非法移民和难民已达55918人，其中希腊和西班牙分别接收了30755人、15798人，创下2015年欧洲难民危机以来的新高。联合国相关机构的统计数字也显示，希腊重新成为中东地区难民进入欧洲的主要门户，今年已经有超过4.5万人从希腊进入欧洲。

“当前形势为出现新一轮难民危机敲响警钟”

10月9日，土耳其军队进入叙利亚东北部，针对叙利亚库尔德武装发起代号为“和平之泉”的军事行动。欧盟多国内政部门官员分析认为，土耳其对叙利亚发起军事行动，大量叙利亚难民可能逃往欧洲。与此同时，搭载非法移民和难民的船只进入欧洲途中发生的倾覆事故导致的人道主义灾难接连不断，造成大量人员伤亡。国际移民组织10月8日发布消息称，10月6日至7日夜间，意大利兰佩杜萨岛海域发生一起非法移民船只倾覆事故，造成至少30人不幸遇难。意大利海岸警卫队和金融警卫队发现了13具尸体。另有17名移民失踪，其中包括妇女和至少两名儿童。

近年来，欧洲国家普遍收紧难民政策，进入欧洲的难民数量整体虽有减少，但是风险加大。由于欧盟国家在接纳难民船只问题上达不成一致意见，导致救援难民的船只经常在地中海漂流数周，从海路通往欧洲的道路变得更为凶险，死亡率升高。今年在地中海确认遇难的非法移民和难民总数已经超过1000人，其中近2/3发生在北非和意大利之间的水域。

针对非法移民和难民死亡数量不断上升的局面，塞浦路斯、希腊、保加利亚近日在一份声明中称，“当前形势为出现新一轮难民危机敲响警钟”“欧洲不能再次毫无准备，欧盟应该积极考虑为受到地中海东线大批难民冲击的国家提供帮助。”

德国内政部长泽霍费尔表示，2015年的难民危机可能会重新出现，并呼吁欧盟采取统一移民政策，不让处在难民危机前线的国家独立应对危机。

“短时间内难以出台解决难民问题的具体措施”

日前欧盟成员国内政部长在卢森堡召开会议，讨论应对难民问题。法国、德国、意大利和马耳他四国推出一项接收难民和移民的分配机制，名为“临时团结机制”。根据这份计划，欧盟国家将以自愿配额形式在4周内快速安置从海上得到救助的难民，其中法国、德国承诺接收25%，意大利接收10%。

“临时团结机制”并非强制，欧盟成员国可自愿参加。2015年欧盟推出的强制移民配额引起部分成员国强烈反对，最终没有得到完全落实。

会前，欧洲相关国家和媒体对谈判给予很大希望，参加谈判的多个国家对结果表示乐观，希望能争取到12个欧盟成员国的支持。会后，欧洲媒体报道称，欧盟成员国对“临时团结机制”兴趣不大，实际上只有卢森堡、爱尔兰、葡萄牙3个国家明确表示参与该计划。

在欧盟内部，德国、法国等西欧国家对接纳难民相对较为积极，但是匈牙利、波兰和斯洛伐克等中东欧国家则普遍拒绝欧盟分摊难民的协议，甚至封闭边境，拒绝难民进入。

在卢森堡召开的会议上，匈牙利、波兰等国家同时还拒绝了欧盟提出的地中海东线援助方案。欧洲舆论分析，鉴于欧盟成员国间的巨大分歧，“欧盟短时间内难以出台解决难民问题的具体措施”。

“欧盟应对难民危机的方式削弱了内部团结”

分析认为，由于欧盟内部面临着体制机制、利益分配、边境管理等诸多难题，欧盟难以出台强有力措施，在应对难民问题上形成合力。难民问题持续发酵不仅分裂了欧洲，也削弱了欧盟的权威和影响力。

英国路透社分析指出，难民危机分裂了欧洲，给欧洲国家带来不小的社会和安全压力，并助长了民粹主义、反移民思潮、疑欧派及极右翼政党的崛起，现在欧盟对可能出现的新的难民危机非常担忧。

专注于地中海国家交流与研究的比利时学者彼约恩·哈尔丁告诉本报记者，欧盟成员国越来越认识到采取统一行动的必要性，但是欧盟成员国经济发展水平、难民管理能力、历史文化传统、社会包容度不同，对难民的态度不一样，利益诉求也不同，这都使得从欧盟层面进行协调困难重重，难以一致应对难民问题。

根据2007年签署的《里斯本条约》，欧盟成员国在非法移民和难民问题上的合作属于“内务司法”合作，性质是“国家间合作”，主权国家有权出台措施，允许或者拒绝难民进入。欧盟要出台相应措施，必须在不同利益诉求的国家间进行协调，快速达成一致意见、采取行动难度大。

欧盟成员国存在“南北”和“东西”之间的巨大差异。欧洲南部、地中海沿岸的西班牙、意大利、希腊等国靠近中东和北非地区，最先面临非法移民和难民的冲击。

欧盟国家民众对待移民的态度差异巨大。瑞典、德国、西班牙、法国民众认为“移民可以让国家强大”的比例分别为62%、59%、56%、56%，在匈牙利、希腊、意大利、波兰，这一比例分别只有5%、10%、12%、21%。此外，在“是否欢迎更多移民”“移民是否造成恐怖主义袭击威胁上升”等问题上，欧盟国家民众态度分裂严重。

欧洲智库欧洲对外关系委员会10月14日发布的一份报告评论认为，“欧盟应对难民危机的方式削弱了内部团结。”此外，欧盟成员国在难民问题上不愿承担责任，公开同欧盟“唱反调”，欧盟更倾向于采取非正式的临时措施处理移民和难民问题，在援助北非国家等方面也选择性承担国际义务，进一步增加了人们对欧盟解决难民问题的质疑。

（本报布鲁塞尔10月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 17 版）

(责编：岳弘彬)