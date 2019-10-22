王毅在中法高级别人文交流机制第五次会议上的发言（全文）

人民网巴黎10月21日电 国务委员兼外交部长王毅21日在巴黎同法国外长勒德里昂共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议并发言，发言全文如下：

尊敬的勒德里昂外长，

女士们，先生们，朋友们，

很高兴同勒德里昂外长共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议。今年3月，习近平主席对法国进行成功国事访问，开启了中法关系新篇章。两国元首从战略高度和长远角度看待人文交流，一致同意充分发挥机制的统筹协调作用。今天的会议既是落实两国元首共识的后续行动，也将为下阶段两国高层交往积累人文领域成果。

今年是中法建交55周年，也是中国留法勤工俭学运动100周年，对两国关系和两国人文交流都具有承前启后的重要意义。100年前，大批怀揣救国理想的中国青年远渡重洋来到法国，在这片土地上探索民族复兴的道路，也加深了两国人民之间的相互了解。其中最著名的是周恩来总理和邓小平先生。中法建交55年来，两国人文交流实现蓬勃发展。今天，中国学生已成为法国第一大留学生群体，他们都很喜欢法国。学习中文的法国民众突破10万人，两国友好省区和友好城市数量居欧洲各国之首，游客数量屡创历史新高。中法人文交流保持着高水平运行，不断迈上新台阶，中方对此感到满意。

习近平主席指出，把中法关系发展好，政治互信是关键，务实合作是必由之路，国民感情是基础。面向未来，我们应携手努力，发挥两国独特的人文优势，大力增进国民感情，为打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系贡献力量。今天，中法两国人文领域主管部门负责人齐聚一堂。希望双方有关部门能够进行坦诚沟通、深入交流，共同规划下阶段各领域合作重点，为中法人文交流注入新动力、增添新活力。我愿就落实两国元首共识，深化和扩大中法人文交流谈几点看法和建议。

第一，深化中法人文交流，需进一步推进文明互鉴。中法两国分属东西方文明，是文明交流的倡导者和推动者。我们都主张彼此尊重、互学互鉴。这是正确的文明观，也是中法人文交流行稳致远的重要动力。当今世界正经历百年未有之大变局。文明冲突论竟然死灰复燃，值得高度警惕。中法应通过深化两国人文交流，为不同文明和谐共生、合作共赢树立典范。文化和语言是文明的重要载体。中方支持扩大中法文化交流，欢迎两国博物馆、文化艺术机构和演出团体加强合作，希望孔子学院、法语联盟以及其他语言文化推广机构为两国民众学习对方语言、了解彼此文化创造更有利条件。

第二，深化中法人文交流，需进一步聚焦未来合作。开放、合作、共享是创新的必由之路，两国高校和研究机构作为推动未来发展的主力军，应进一步加强优势互补，实现合作共羸。中方愿同法方全面深化两国高校的高层次人才培养，扩大双向留学规模，欢迎法方一流教育资源与中方伙伴开展高水平合作办学。双方应大力推进已确定的优先合作领域，深化联合实验室合作，探讨联合资助机制，加强“产学研”相结合的合作。

第三，深化中法人文交流，需进一步强化项目引领。目前，两国各人文领域的交流合作大都实现了机制化、常态化，保障了持续性、稳定性。对于中法百校交流计划、中法大学生体育文艺周、CGTN法语大赛、中法医学日、中法地方政府合作高层论坛、中法性别平等专题研讨会、中法青年领导者论坛等具有发展前景的项目，要集中资源重点打造，着力提升在两国民众中的影响力。与此同时，人文交流应雅俗共赏，更多开展贴近百姓生活的交流合作，增强普通民众的获得感。为此，双方可深化新闻出版、电影和媒体合作，推动更多反映本国历史和现实的作品与对方读者、观众见面。我们还要抓住2022年北京冬奥会和2024年巴黎奥运会重要契机，大力提升赛事筹办和竞技体育合作水平，不断续写两国体育交流佳话。

第四，深化中法人文交流，需进一步扩大民众参与。各界人士的广泛参与是中法人文交流的活力之源。下阶段，我们既要进一步畅通政府间合作的主渠道，也要丰富民间交流的大平台，不断完善“官民并举、多方参与”的人文交流格局。我们应该在扩大中法青年交流方面形成合力，除两国青少年学生交流外，还要积极推动各界青年代表开展对话交流。也要重视妇女在两国人文交流中的独特作用，鼓励引导双方友好省区和友好城市开展实质性合作，推动两国人文交流不断向基层延伸。法国是中国游客钟爱的旅游目的地之一。在此，我们也热忱欢迎更多法国游客到中国亲身体验新中国成立70年特别是改革开放40多年来的发展变化。

总之，我们要用更加丰富、务实和有效的行动来落实两国元首关于人文交流的重要共识，用更有深度、广度和温度的人文交流助力中法全面战略伙伴关系向深入发展。

(责编：刘叶婷、杨牧)