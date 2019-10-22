国务委员兼外长王毅接受法新社专访实录

人民网巴黎10月21日电 当地时间10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎接受法新社专访。实录全文如下：

记者：外长先生，非常感谢您接受法新社采访。我的第一个问题想问法中关系。马克龙总统即将访华，您对此如何看？是否是一次推进双边重大合作项目的机会？

王毅：马克龙总统表示每年要到中国访问一次。这体现了他本人对中国的高度重视，也体现了中法密切交往的良好传统。我们非常欢迎他下月初到上海出席中国国际进口博览会，并对中国进行国事访问。我认为，总统先生这次访华，首先是两个世界大国，两个安理会常任理事国，两个东西方文明代表所进行的一次重要战略沟通。尤其是在单边主义盛行、强权政治抬头情况下，中国和法国有必要发出反对单边主义，坚持多边主义，维护联合国权威，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义的共同声音。这是中国和法国当前应该承担起来的国际责任。

经贸合作是中法关系重要的压舱石，大项目合作则是支撑经贸合作的“顶梁柱”。这次通过双方努力，总统访问期间会签署一系列合作协议，充分体现访问的丰硕成果。比如民用核能合作，一直就是中法经贸合作的重要“顶梁柱”之一。中国广东台山核电站引进了法国EPR机组，在双方共同努力下，1号机组和2号机组都已相继建成并实现商业运行。应该说，EPR核能合作体现了我们合作的高水平，展现了双方在核能领域合作的巨大潜力，同时也是我们在共同推动世界和平利用核能事业向前发展。我相信，只要双方相向而行，中法还能在大项目合作上取得新的进展。

记者：中欧关系的进展似乎不如欧盟所希望的那么迅速。比如，中欧双方正在商谈的双边投资协定能在一个合理时间内完成吗？

王毅：中国和欧盟互为重要经贸合作伙伴。我们都希望这种经贸合作更加规范化、法治化。所以欧盟提出希望同中方签署投资协定时，中方欣然接受，我们对此一直采取非常积极的态度。我们还希望能够尽快和欧盟商谈中欧自贸协定。但有一点希望法国和欧洲朋友了解，欧洲已经进入后工业化社会了，高度发达，但中国还是一个发展中国家，所以我们并不是在一个起跑线上。应该根据各自的国情，最后形成互利共赢的协定，而不是一味把自己的要求强加给对方。中国一直在大力推进改革开放，比如我们现在的平均关税已经降到7.5%，已远远超出中国当年加入世贸组织时做出的承诺。中国在WT0的服务领域开放比例也达到了100个分部门以上，已经接近发达国家水平，大大高于一般发展中国家。中国会继续对外开放，因为这符合中国的需要，也是我们认定的方向，中国开放的大门只会越开越大，市场准入的门槛也会越来越低。我们正在全国实行准入前国民待遇和负面清单，而且负面清单项目一直在减少，这都为中欧尽快达成协定提供了有利条件，中国对中欧达成协定抱有信心。中欧领导人在今年的会晤中也达成了共识，那就是在今年年底前要使谈判取得决定性进展，以便明年达成一个高水平的协定。这是我们双方的共识，也是各自向对方做出的承诺。中方正在按这个路线图加快谈判进程。我要告诉你的是，谈判进展总体顺利，我们有望实现共同目标。

我还想重申，中方愿尽快同欧方启动自贸协定谈判，起码可以启动可行性研究，因为中欧互为最大贸易伙伴。如果这一进程迟迟启动不了，欧盟出口中国的商品竞争力就会受到影响，因为越来越多的国家在同中国签署自贸协议。欧盟也和很多国家签署了自贸协议，偏偏忽略了中国这个最大的市场。所以我建议欧盟朋友们认真思考这个问题。

记者：现在各方关注点都在中美贸易战上，并且还没有结束的迹象。欧洲的感觉是，如果明天中美达成协议的话，那会是一个有损欧洲利益的协议。您对此有何看法？

王毅：中美贸易战是美方挑起的，中方被迫做出必要、合理的反应。目的是维护中方的正当权益，包括我们的发展权，这同时也是在维护自由贸易体系，维护包括法国在内各国的共同利益。所以首先要强调的是，中国不仅没有损害、而且是在维护包括法国在内各国的利益。

中美最新一轮磋商取得了实质性进展，为达成阶段性协议奠定了重要基础。事实证明，只要双方本着相互尊重的态度，进行平等协商，中美完全可以找到双方都能接受的解决办法。但如果相反的话，这种磋商自然会受到干扰，甚至可能受挫，这方面的教训值得吸取。中美如果能达成协议，当然首先对中美双方有利，同时也对包括法国在内的各国都有利。因为达成协议意味着，中国自主推进的改革和开放举措得到了更多国家的认可和支持，预示着美国也将会以更加平等的态度同其他国家进行经贸磋商，包括同欧盟进行经贸磋商。

中美经贸磋商中，中国不会利用第三方，也不会影响第三方，更不会以第三方包括以中欧关系作为代价。作为全球最大的潜在市场，中国的开放是面向各国的。中国开放的大门只会越来越大，不仅对美国开放，也对法国开放，对世界开放。同时，我们希望欧盟在同其他国家进行经贸磋商时，也不要影响第三方，不要影响中方的正当利益，特别是要继续为中国企业进入欧洲提供更加公平、公正、非歧视的营商环境。

总而言之，不管是中美谈判，还是欧美谈判，还是将来中欧之间进行的磋商，我们的大方向应该是一致的，那就是共同维护自由贸易体系，顺应全球化时代潮流，构建开放型世界经济。

记者：您刚才提到希望中国企业进入欧洲能得到公正和非歧视待遇，指的是几个月前欧洲通过的外资审查法案吗？

王毅：我讲的是一个原则。中国坚持对外开放，会为包括欧盟企业在内的外国企业提供更好的投资环境，我们当然希望欧方也同样如此。

实际上这里面涉及一个5G的问题。5G是人类科技进步的产物，应该为各国所共享。我们希望欧盟能秉持客观公正态度，为所有企业，包括中国企业，也包括5G企业，提供一个公平竞争的环境和非歧视政策。

记者：当今世界应该说很不可预测，在这样一个非常不稳定的地缘政治背景之下，您如何看待中欧关系？

王毅：中欧之间没有根本利害冲突。我们都主张世界多极化和国家关系民主化，主张维护联合国的权威和地位。面对充满不确定性和不稳定性的国际形势，中欧双方应携起手来，加强团结合作，共同为这个世界释放正能量，做致力于全球和平稳定的力量。

中国对欧政策可以概括为三个支持：支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结和壮大，支持欧洲在国际事务中发挥更加积极的作用。这三个支持，不是权宜之计，而是我们经过认真思考做出的战略选择，也不会受到一时一事的影响。我们当然希望欧盟对华也奉行更加友好的政策。马克龙总统积极主张欧盟的团结壮大，他正在欧盟内部发挥着十分重要的作用。

记者：既然我们谈到国际问题，我想继续提问一个关于土耳其在叙利亚北部军事行动的问题。在此之前，中方既没有支持也没有反对。随后中国外交部发言人呼吁土耳其停止在叙利亚的军事介入。这是不是表明中方立场发生了变化？

王毅：中方始终奉行独立自主的外交政策，对于所有的热点问题，我们都本着事情本身的是非曲直来决定自身的立场，叙利亚问题也不例外。在处理热点问题时，我们不参与大国博弈，无意搞地缘政治争斗，更没有自已的私利。正因为如此，无论是伊拉克、叙利亚、也门还是阿富汗，他们都非常希望中国能为推动问题解决发挥更大作用。我们珍视这份信任，也会继续根据我们的原则来为解决世界热点问题发挥建设性作用。其中很重要的，一是坚持联合国的主渠道。二是地区国家特别是邻国要发挥积极作用。第三，归根到底应由这个国家的人民来决定自已国家的走向和命运。比如叙利亚问题，中方支持通过的2254号决议就明确载明叙利亚问题应坚持“叙人主导、叙人所有”。我们会继续按照这些原则来做好自己的事情。

中国一贯不赞成在别国使用武力，尤其是对没有联合国授权和没有当事国同意的做法持明确反对态度。对于最近的叙利亚局势，安理会采取的任何行动都需要协商一致，并不只是反映一个国家的主张。中国的立场始终没有变化。我们的态度是不赞成土耳其在叙利亚使用武力，我们还是希望坚持政治解决的原则。当然，我们同时也希望同包括土耳其在内的各国共同反对和打击恐怖主义。现在国际社会非常关注的一个问题是，随着地区局势动荡不安，可能导致当地的恐怖分子蔓延到其他地方，甚至东山再起，对整个国际社会带来安全威胁。面对这一情况，我们当然要加强共同应对。

记者：我想提一个关于香港的问题。您能不能和我们谈一下香港局势的发展，这个问题会以什么样的方式来解决？

王毅：涉港问题首先是中国的内政。根据联合国宪章，任何国家都不能干涉别国的内政。你既然提到这个问题，我愿向你介绍两个基本事实。一个基本事实是，目前在香港展现的不是和平游行，而是百分之百的街头暴力。一伙暴徒穿着几乎同样的衣服，带着类似的面具，手持铁棍和燃烧瓶，肆无忌惮地进行违法犯罪活动。他们打砸商店设施，殴打无辜市民，瘫痪地铁和机场，甚至公开袭警，使警察的生命受到直接威胁。这是彻头彻尾的违法犯罪。这种行为在任何国家、任何时候都是不能被接受的。香港历来崇尚法治，任何行动都应在法制框架下进行，任何不满都不能成为实施暴力的理由。所以现在在香港最重要的，就是止暴制乱、恢复秩序，依法行政。

第二个基本事实是，我们看到一些外国势力，包括一些媒体，竟然不顾基本事实，甚至颠倒黑白，把这种街头暴力美化为主张民主，把警察依法行动污蔑成施加暴力。如果这种说法都能成立的话，这个世界还有什么公道可言？而出现这种扭曲的现象，可能有各种各样的原因，但有两个是很明确的。一个就是这些人已经让偏见蒙蔽了双眼，他们内心甚至充满了邪恶，以至于无视基本事实，极力造谣污蔑。第二个原因就是这股势力实际上是在鼓励和纵容街头违法犯罪，他们的目的就是要把香港搞乱，葬送香港几代人建立起来的发展繁荣，葬送香港实施“一国两制”以来取得的巨大历史性进步。但我要告诉大家的是，这种企图绝对不会得逞，也绝对不可能得逞。

我相信香港的民众一定会认清这些外部势力的险恶用心，香港特区政府一定会依法恢复香港的法治，中央政府也一定会继续根据宪法和基本法坚持“一国两制”。我们希望世界上有良知的人们都能对香港发生的事情采取客观和公正的态度。实际上，我们看到香港发生的暴力正在其他国家被复制。在西班牙加泰罗尼亚，在英国伦敦的公共设施上甚至在智利的街头。一些示威者公开表示，要把当地变成第二个香港，要如法炮制香港搞街头暴力的做法。有人竟然把香港的暴力称为“一道亮丽的风景线”，这种说法已失去了最起码的良知。

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