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王毅谈中美经贸磋商：不会利用、影响第三方，更不会以第三方为代价

2019年10月22日20:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎10月21日电（记者刘玲玲、葛文博）当地时间10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎接受法新社专访时，回答了关于中美经贸磋商的提问。

王毅表示，中美贸易战是美方挑起的，中方被迫做出必要、合理的反应。目的是维护中方的正当权益，同时也是在维护自由贸易体系，维护包括法国在内各国的共同利益。

王毅表示，中美最新一轮磋商取得了实质性进展，为达成阶段性协议奠定了重要基础。事实证明，只要双方本着相互尊重的态度，进行平等的协商，完全可以找到双方都能接受的解决问题的办法。而如果相反，磋商就会受到干扰甚至受挫，这方面的教训值得吸取。中美如果能达成协议，首先对中美双方有利，同时也对包括法国在内的各国都有利。因为达成协议意味着，中国自主推进的改革开放举措得到了更多国家的认可和支持，预示着美国也将会以更加平等的态度同其他国家进行经贸磋商，包括同欧盟进行经贸磋商。

王毅表示，中美经贸磋商中，中国不会利用第三方，也不会影响第三方，更不会以第三方包括以中欧关系作为代价。作为全球最大的潜在市场，中国的开放是面向各国的。中国开放的大门只会越来越大，不仅对美国开放，也对法国开放，对世界开放。同时，中方希望欧盟在同其他国家进行经贸磋商时，也不要影响第三方，不要影响中方的正当利益，特别是要继续为中国企业进入欧洲提供更加公平、公正、非歧视的营商环境。中方愿同各国共同维护自由贸易体系，顺应全球化时代潮流，构建开放型世界经济。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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