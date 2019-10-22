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王毅：中国对达成中欧投资协定抱有信心

2019年10月22日19:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎10月21日电（记者刘玲玲、葛文博）当地时间10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎接受法新社专访时，回答了关于中欧经贸关系的提问。

王毅表示，中国和欧盟互为重要经贸合作伙伴，我们都希望经贸合作更加规范化、法治化。中方对签署中欧投资协定持积极态度。中欧发展阶段不同，双方应该根据各自的国情和需求，形成一份互利共赢的协定，而不是一味把自己的要求强加给对方。中国开放的大门只会越开越大，市场准入的门槛也会越来越低。中国正在全国实行准入前国民待遇和负面清单，而且负面清单项目一直在减少，这些都为中欧尽快达成协定提供了有利条件，中国对中欧达成协定抱有信心。中欧领导人在今年的会晤中达成共识，要在今年年底前使谈判取得决定性进展，以便明年达成一个高水平的协定。这是双方的共识，也是各自向对方做出的承诺。中方正在按这个路线图加快谈判进程。目前谈判进展总体顺利，有望实现共同目标。

王毅表示，中国也愿尽快同欧方启动自贸协定谈判，起码可以启动可行性研究。欧方已同不少国家签署了自贸协议，不应再忽略中国这一欧盟最大的市场。中国对外开放不会止步，将为包括欧盟企业在内的外国企业提供更好的投资环境，希望欧方也同样如此。5G是人类科技进步的产物，应该为各国所共享。希望欧盟能秉持客观公正态度，为所有企业，包括中国企业，也包括5G企业，提供一个公平竞争的环境和非歧视政策。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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