纳瓦罗造假攻击中国 外交部:做人要有底线

人民网北京10月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

问：据报道，21日，美国国务卿蓬佩奥称，中国政府对美企伸出长臂进行管辖，窃取知识产权，强迫技术转让，导致很多美企难以在华盈利。中方对此有何回应？

答：大家都知道，“长臂管辖”是美国依据其国内法对外国实体和个人进行肆意打压的单边制裁工具和霸凌行径。滥用“长臂管辖”应该算是美方的一项“知识产权”，中方一向坚决反对，不感兴趣，更不会去“窃取”。

说到所谓美国企业难以在华盈利，我想大家可能还都记得，不久前美中贸易委员会发布了2019年度《中国商业环境调查报告》，报告当中提到，97%的受访美国企业都表示在中国市场是盈利的，74%的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资，绝大多数、超过95%以上企业表示没有被要求向中方转让技术。所以我不知道你刚才提到的蓬佩奥先生的结论从何而来？

问：21日，美国助理防长帮办施灿德在出席北京香山论坛时表示，美国未寻求与中国“脱钩”，也未要求任何国家选边站队。美国正试图做的事是对中美关系进行校正和再平衡。中方对此有何评论？

答：正如中方多次指出的，对于中美这两个经济规模如此庞大、相互依存如此深厚的国家，要彼此“脱钩”或者“关门”，既不理智，也不现实。与中国“脱钩”就是与机遇脱钩，与未来脱钩。我们相信对于这个道理，美方是清楚的。

开放融合才是正确方向。中国正在不断扩大对包括美国在内所有国家开放，同时也希望美国对中国敞开大门，减少各种不合理的限制，这符合中美双方的利益，也符合世界的期待。

问：中国正以美国未遵守世界贸易组织裁决为由寻求反制制裁，这是否会影响正在进行的中美经贸磋商？

答：你这个问题请向主管部门询问。

问：脸谱创始人扎克伯格昨天称，其公司注意到俄罗斯、伊朗、中国试图干预将于明年举行的美国总统选举，你对此有何评论？

答：所谓中国干预美国大选的问题，不是第一次提到了吧？这样的说法非常荒谬可笑。

中国从来都奉行不干涉别国内政原则。对于干涉别国内政，包括美国大选，我们从来没有任何兴趣。如果有人说中国干预美国大选，那么证据拿来！

问：近日，CNN等美国多家媒体报道，一位澳大利亚专家发现，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗在其多部书中多次引用一个对华强硬的专家“罗恩·瓦拉（Ron Vara）”，来批评攻击中国，而这个专家竟然是编造出来的。纳瓦罗本人也承认这个所谓的专家根本不存在，还表示“终于有人发现了这个隐藏多年的笑话”。你对此有何评论？

答：相信在座的记者朋友们，不管是中方记者，还是外国记者朋友，可能都关注到了这个报道吧？

坦白地说，这个消息令国际社会感到哗然和震惊，也从一个侧面反映出，现在美国内个别人出于一己私利或者说政治图谋，对中国打压抹黑，已经到了无所不用其极、甚至到了没有任何底线的地步。编造并兜售谎言，甚至以谎言为依据来制定政策，不仅是荒谬的，而且是极其危险的；不仅将冲击和威胁正常的国际关系和秩序，而且从长远看最终也将损害美国自身的利益。

但是，令人遗憾的是，我们听到，美方的确有人曾经承认，“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，这是美国不断探索前进的荣耀”。我们也看到，美方通过编造谎言，在伊拉克、叙利亚等地挑起战火。而现在，无论是在中国的新疆、香港问题上，还是在华为5G、“一带一路”、包括刚才俄罗斯记者朋友提到的所谓干预美国大选等问题上，美方编造的谎言仍在继续。

做人要有底线，行事要有规矩。我们希望美方一些人尽快回归理性。我们也希望国际社会，包括各国记者朋友们能够从中汲取教训，举一反三，对美方有些人极力兜售的一些观点或者论调，务必要认真地加以甄别和认证。

问：中方是否就加拿大选举结果向特鲁多致贺？

答：我们注意到加拿大大选结果，这是加内部事务，我们不作评论。

问：今天在日本举行了新天皇即位庆典，王岐山副主席参加了此次活动。中方对此有何评论？

答：此次王岐山副主席是作为习近平主席特使出席德仁天皇即位庆典，并对日本进行友好访问。其间，王副主席将同日本领导人和各界人士会面。希望通过王岐山副主席此访，继续保持中日两国高层交往势头，推进各领域务实交流合作，推动中日关系沿着健康、正确的轨道持续向前发展。

问：关于土耳其的问题，美国国务卿蓬佩奥昨天表示，特朗普总统已做好充分准备，如有需要即可开展针对土耳其的军事行动，在当前中东危机背景下，你认为这将如何影响中东地区安全？

答：大家都很关心当前中东地区局势。我们也多次呼吁土耳其停止有关军事行动。我们希望各方形成合力打击恐怖主义，共同推动叙利亚问题政治解决进程，共同维护地区的和平与安宁。

问：中方对日本新天皇有何期待？

答：我们当然是希望未来中日关系会越来越好。

(责编：刘叶婷、杨牧)