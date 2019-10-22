日本德仁天皇举行即位礼 望为世界和平贡献力量

当地时间10月22日，日本德仁天皇“即位礼正殿之仪”在皇宫宫殿举行。德仁天皇登上“高御座”，正式宣布即位。ICphoto版权作品，请勿转载

人民网东京10月22日电（孙璐 李沐航）日本新任天皇德仁的登基典礼“即位礼正殿之仪”于当地时间22日在东京皇居宫殿举行。典礼共邀请了194个国家及国际组织的政要和外交人士，当日参加典礼的总人数约2000人。

据日本首相官邸官网公布的资料显示，“即位正殿之仪”当日，东京皇居内装饰绣帽额、万岁旛、日像纛旛、月像纛旛、菊花章大錦旛、菊花章中錦旛、菊花章小錦旛等装饰物和旗帜，并陈设钲、鼓等乐器。

德仁天皇：望日本为世界和平贡献力量

在登基典礼“即位礼正殿之仪”中，位于高御座上的日本德仁天皇宣读诏书。（图片来自NHK电视台截图）

下午1时，皇居宫殿“松之间”举行了德仁天皇的即位典礼“即位礼正殿之仪”，典礼全程约30分钟。期间，各项典礼及仪式的步骤基本沿袭在现行宪法下首次实施的平成的改朝换代典礼。天皇夫妇身穿传统服饰，天皇身穿名为“黄栌染御袍”的朝服走上高御座，皇后身着“十二单”装束登上御账台，天皇宣布即位。

22日下午1时17分，“即位礼正殿之仪”典礼上，德仁天皇在宣读诏书时说，上皇在位30余年间，一直期盼国民幸福和世界和平，任何时候都与国民共同经历苦难与欢乐，自身深切地感受到上皇所做所想。在这里，宣誓期盼国民幸福和世界和平，心系国民的同时遵循宪法，作为日本国及日本国民的象征而努力勤政。通过国民的睿智和不懈努力，国家定会得到更进一步发展，希望日本能为国际社会的友好和世界和平、人类福祉和繁荣贡献力量。

安倍晋三：日本国民将铭记天皇登基誓言

日本首相安倍晋三代表日本全体国民向德仁天皇即位宣读贺词。（图片来自NHK电视台截图）

日本首相安倍晋三代表日本全体国民向德仁天皇即位宣读贺词，他说，现在德仁天皇继承了上皇的思想，对天皇期盼国民幸福和世界和平、心系国民的同时遵循宪法、努力勤政、为了国家的更进一步发展、为国际社会的友好和世界和平以及人类福祉和繁荣贡献力量的誓言铭刻在心。人与人的心会紧靠在一起，尽最大的努力创造出一个可以产生、培育文化的时代。

日本自卫队鸣21响礼炮。（图片来自NHK电视台截图）

随后，日本首相安倍晋三与皇居宫殿“松之间”内的皇族成员、众议院议长、参议院议长、最高裁判所长官以及皇居宫殿内的列席者共同三呼万岁表示庆祝，日本自卫队鸣21响礼炮。皇居宫殿内，设置了30台显示屏对典礼进行直播，以供列席者见证这历史性的一刻。

“即位礼正殿之仪”中三呼万岁的历任日本首相。（图片来自NHK电视台截图）

“飨宴之仪”将分四天举行招待各国政要

即位仪式“即位礼正殿之仪”结束后，当晚将举办庆祝宴“飨宴之仪”，预计有400人参加，而25日、29日、31日也会举办“飨宴之仪”，届时会招待各国元首、国王等政要。晚餐会上的文艺活动，由狂言师野村万斋出任总顾问，向国外嘉宾简明易懂地展现日本的传统艺术。

庆祝巡游“祝贺御列之仪”延期至11月举行

日本政府表示，为全力应对台风19号大型台风“海贝思”对日本带来的灾情，原定于庆典仪式结束后，天皇夫妇会乘坐敞篷车参加“祝贺御列之仪”的庆祝巡游延期至11月10日举行。

11月10日下午3时将举办的“祝贺御列之仪”用时约30分钟，路线定于皇居宫殿至赤坂御所，全程4.6公里。

届时天皇夫妇将乘坐由丰田汽车“世纪”改造而成的敞篷车参加庆祝巡游。据日本媒体报道，日本政府对该车的改造费用达到约8000万日元（约合人民币521万元）。

德仁天皇即位典礼花费近160亿日元

据日本放送协会（NHK）报道，德仁天皇的即位典礼“即位礼正殿之仪”的相关费用达到约160亿日元（约合人民币10亿元），比平成的改朝换代典礼增加了30%。

据统计，在典礼的相关使用费中，以接待各国政要的相关费用最高，花费约50亿日元（约合人民币3亿元），是上次典礼的5倍以上。

新天皇登基约55万名罪犯获特赦

日本政府为庆贺新天皇登基，宣布将对约55万名轻罪罪犯实行特赦，而此前昭和天皇“大丧之礼”时约为1000万名轻罪罪犯获得特赦，明仁天皇在登基典礼时，约250万名轻罪罪犯获得特赦。这是日本26年来首次实行特赦，而此次特赦人数相比从前有所减少，或与民众对特赦态度有关。

根据日本媒体调查数据显示，有54%的日本民众对特赦持反对意见，20%的日本民众赞成，而表示“不予置评/不知道”选择沉默的日本民众则占到了25%。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)