王毅：全力以赴、办成办好每一起领事保护案件

人民网巴黎10月21日电（记者刘玲玲、葛文博）当地时间2019年10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎出席中国驻法国使馆领事侨务处新址启动仪式并为新址揭牌。

王毅表示，外交为民是我们的宗旨。全力维护所有在海外中国机构和人员的正当合法权益是外交人员义不容辞的责任。去年，外交部以及驻外使领馆共处理领保案件8.5万余起，平均每天230起，每6分钟就处理1起。每一起领保案件都涉及到一个家庭、一个群体的切身利益，甚至是他们的人身安全。因此，对于每一起领保案件，我们都要全力以赴、办成办好。去年，全球使领馆还发放各类领事证件近1200万份，惠及上亿民众。

王毅表示，驻法使馆承担了繁重的领事工作，去年就处理了2300多起领保案件，办理各类领事证件超过20万份。今天展现在大家面前的是领侨处新的办公地点。这里的办公及服务条件得到了全面提升，为寻求帮助的中外朋友提供了舒适环境和便捷条件。使领馆是海外中国人回家的第一扇大门，也是外国朋友了解中国的第一扇窗口。我们要全面提高领事服务水平，让中国人来到这里感受到家庭的温暖，让外国朋友来到这里产生去中国看一看的愿望。我们要努力把领事小窗口办成展现中国新风貌、促进双边往来的大舞台。

中国驻法国大使卢沙野，以及当地华侨华人、中资机构、留学生代表等100多人参加。

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