王毅谈香港问题的两个基本事实

人民网巴黎10月21日电（记者刘玲玲、葛文博）当地时间2019年10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎接受法新社专访时，回答了关于香港问题的提问。

王毅表示，涉港问题是中国的内政。根据联合国宪章，任何国家都不能干涉别国的内政。在香港问题上，有两个基本事实可以告诉大家。一个基本事实是，目前在香港展现的不是和平游行，而是百分之百的街头暴力。一伙暴徒穿着几乎同样的衣服，带着类似的面具，手持铁棍和燃烧瓶，肆无忌惮地进行违法犯罪活动。他们打砸商店，毁坏公共设施，殴打无辜市民，瘫痪地铁机场，甚至公开袭警，使警察的生命受到直接威胁。这是彻头彻尾的违法犯罪。这种行为在任何国家、任何社会都是不能被接受的。香港历来崇尚法制，任何行动都应在法制框架下进行，任何不满都不能成为实施暴力的理由。所以现在在香港最重要的，就是止暴制乱、恢复秩序，依法行政。

第二个基本事实是，一些外国势力，包括一些媒体，竟然不顾基本事实，甚至颠倒黑白，把香港的街头暴力美化为主张民主，把警察依法行动污蔑成施加暴力。出现这种扭曲的现象，可能有各种各样原因，但有两点是很明确的。一个就是这些人已经让偏见蒙蔽了双眼，他们内心甚至充满了邪恶，以至于无视基本事实，极力造谣污蔑。第二个原因就是这股势力实际上是在鼓励和纵容街头违法犯罪，目的就是要把香港搞乱，葬送香港几代人建立起来的发展繁荣，葬送香港实施“一国两制”以来取得的巨大历史性进步。但我要告诉大家的是，这种企图绝对不会得逞，也绝对不可能得逞。

王毅表示，相信香港的民众一定会认清这些外部势力的险恶用心，香港特区政府一定会依法恢复香港的法制，中央政府也一定会继续根据宪法和基本法坚持“一国两制”。希望世界上有良知的人们都能对香港发生的事情釆取客观和公正的态度。

王毅表示，香港发生的暴力实际上正在其他国家被复制。在西班牙加泰罗尼亚，在英国伦敦的公共设施上，甚至在智利的街头。一些示威者公开表示，要把当地变成第二个香港，要如法炮制香港搞街头暴力的做法。有人竟然把香港的暴力称为“一道亮丽的风景线”，这种说法已失去了最起码的良知。

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