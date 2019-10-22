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737MAX飞机缺陷“余震”难平 波音市值或减530亿美元

2019年10月22日16:16  来源：中国新闻网
 

　　中新网10月22日电 据哥伦比亚广播公司(CBS)21日报道，美国华尔街分析师称，由于10月中旬波音公司被爆出早就发现737MAX机型的系统存在问题，这或使波音公司及其投资者损失数百亿美元。

　　10月中旬，波音公司被曝出其试飞员早在2016年模拟试飞期间，就指出737MAX的机动特性增强系统(MCAS)系统存在问题，称其“不受控制”。

　　据埃航官网发布的声明显示，该失事航班ET302的机型为波音737 MAX 8客机。该失事飞机是全新的、于2018年11月才交付埃航，机龄仅4个月。

　　据报道，瑞银集团和瑞士信贷公司的两位分析师，已将波音公司信用等级评级下调，并将波音股票的目标价格下调95美元，这可能使该公司的总价值减少530亿美元。

　　消息称，波音公司已有几位高管辞职。

　　2019年3月，埃塞俄比亚航空飞机失事，失事航班机型为737 MAX 8客机。拉尔夫·纳德是著名美国政治活动家、“现代消费者权益之父”，他在此次事故中失去了亲人。他表示，波音公司首席执行官丹尼斯·穆伦堡以及整个董事会都应该离职，“他们需要一个新的团队”。他的外孙女不幸在此次事故中丧生。

　　此前，波音董事会已撤销了穆伦堡的董事长职责，并将公司首席董事戴维·卡尔霍恩提升为董事长。

　　据报道，瑞银集团分析师迈尔斯·沃尔顿预测，737MAX事件对波音公司声誉造成了严重损害，可能使该公司在未来五年内，现金流减少85亿美元。

　　10月21日，波音股价下跌3.8%，至331.06美元，延续了过去一个多月股价的大幅下跌。该股在10月初时，价格接近390美元。

　　媒体分析称，股价的下跌表明，波音公司近几个月的表现，并未使投资者放心。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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