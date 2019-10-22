新华社奥斯陆10月22日电 通讯：挪威海产业期盼继续增加对华出口

新华社记者李骥志

“很高兴中国进口挪威海鲜在快速增加，”在挪威主要海产品生产商莱瑞公司的一条青花鱼捕捞船上，运营经理西格韦·德罗宁告诉新华社记者，“我们需要稳定的市场，确保能把鱼卖到这些国家，这对我们来说很重要。”

海产业是挪威三大海洋工业中增长最快的门类。与近海能源、船运业一样，挪威海产业也高度依赖出口，不断拓展和保持国际市场份额至关重要。德罗宁说：“挪威只有500万人，我们吃不了这么多鱼。”

随着中挪关系不断发展，海鲜贸易连年增长，中国已成为挪威海鲜第三大出口市场。记者从挪威海产局了解到，今年前9个月，挪威海产品对华出口接近11.2万吨，比去年同期增长14%，出口额达到36亿挪威克朗（1美元约合9.1挪威克朗），中国成为增长最快的市场。在所有品种中，最受欢迎的是三文鱼，其次是北极鳕鱼和青花鱼。

莱瑞公司销售经理汉斯·韦斯特雷表示，目前挪中关系向好，希望正在进行的挪中自贸协定谈判能够不断取得进展，并早日签署协定，“这对挪威来说将是伟大的成绩”。

韦斯特雷说，国际市场对新鲜三文鱼需求强劲，尤其在亚洲市场，大西洋三文鱼因品质好、安全标准高而成为制作寿司、刺身等的上好食材。

随着市场需求猛增，挪威从上世纪70年代开始推广三文鱼养殖。如今乘船在峡湾中穿行，不时可以看到一个个圆形或多边形的网箱在水面上排开，这便是三文鱼养殖场。全挪威有数百个大大小小的三文鱼养殖场，养殖水域占挪威海域面积的0.5%。2018年全挪威产出三文鱼128万吨，产值645.8亿挪威克朗。

与半个世纪前的捕捞三文鱼相比，养殖三文鱼不仅增加了产量，也大大提高了生产率。据介绍，养殖场喂食1.2公斤鱼饲料便可使鱼增重1公斤，高于野生三文鱼的转换效率，更远高于牛、羊等陆地动物养殖效率。凭借三文鱼养殖技术，挪威三文鱼2016年出口额已增至1990年的10倍。

布洛姆渔业养殖公司职员约尔根·维克松德告诉记者，挪威三文鱼出口持续增长，尤其是对华出口增速明显，在此背景下公司愿意扩大养殖规模。

挪威海产局中国区主任维多利亚·布罗滕告诉记者：“中国对挪威来说是重要市场，我们希望能够继续扩大挪中两国的海产合作。”与此同时，不论是野生捕捞还是渔业养殖，都要以环境保护为核心，向中国出口的海产品都是在确保海洋可持续发展的基础上生产的。

近期一份海洋经济战略研究报告显示，随着全球人口增多，对海产品的需求也将继续增长，挪威海产业尚有潜力可挖，预计到2050年可实现6倍于现在的产值。由于捕捞资源已趋饱和，渔业养殖将成为关键增长点。

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