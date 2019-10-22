新华社华盛顿10月21日电 专访：中国积极参与多边合作值得赞赏——访欧洲复兴开发银行行长查克拉巴蒂

新华社记者熊茂伶 胡友松 王慧慧

欧洲复兴开发银行行长查克拉巴蒂日前对记者表示，中国长期以来积极加入多边组织，在国际治理中发挥作用，与国际机构交流想法和实践经验，中国参与多边合作值得赞赏。

查克拉巴蒂上周在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季年会期间接受了新华社记者专访。他表示，回顾中国参与多边合作的进程可以看出，中国采取了清晰、长期的政策，即积极加入适合的多边组织，包括近年来加入欧洲复兴开发银行。

查克拉巴蒂认为，中国积极加入多边组织，一方面体现中国希望在国际治理中发挥作用；另一方面，中国可以通过参与多边合作学习经验，将其运用到本国和其他地方。他说：“我认为这是一件好事，我赞赏中国参与多边体系。”

他同时指出，随着中国的发展，中国和多边机构在想法和实践上的双向交流越来越多，中国与欧洲复兴开发银行日益深化的合作就是例证。查克拉巴蒂说，自2016年初中国加入欧洲复兴开发银行以来，双方合作在“所有领域”都得到了加强。

查克拉巴蒂告诉记者，近年来，不仅中国的银行、企业积极投资欧洲复兴开发银行的项目，欧洲复兴开发银行与中国智库、研究机构以及中国政府在多层面的交流也显著加强。

谈及“一带一路”倡议，查克拉巴蒂表示，倡议能在应对全球发展挑战、促进多边主义方面作出“重大贡献”。他表示，期待与中国政府和私营部门在该倡议框架下进行合作。

放眼未来，查克拉巴蒂表示，他希望欧洲复兴开发银行能够继续加强与中国的合作，开发更多的联合融资项目。

欧洲复兴开发银行是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一，成立于1991年，总部设在英国伦敦。

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