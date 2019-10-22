俄科学和高等教育部部长：中国已成世界上的科技强国

俄罗斯联邦科学和高等教育部部长米哈伊尔·科久科夫。

“近年来，中国每年的科研投入份额翻了一番，超过GDP的2％，国家投资与商业投资的比例达到了66:34，这组数字与现代世界趋势相吻合；根据“十三五”规划纲要，到2020年人均科研试验设计工作支出将达到50万元（79000美元），中国在相对较短的时间内已成为世界范围内的科技强国”，俄罗斯联邦科学和高等教育部部长米哈伊尔·科久科夫在接受人民网记者采访时表示。

中国科技在国际舞台上发挥重要作用

科久科夫表示，中国目前约有550万人从事科学研究工作，是世界上专利申请数量最多的国家之一，科学出版物数量位居全球第二。

在全球高科技生产领域，中国也占据很高的国际市场份额。中国在全球信息和通信技术市场占比39％，医药市场占比28％，同时还是风能发电领域的领导者。

科久科夫认为，中国的科技发展水平以及中俄双边政治关系的特殊性为两国实现高水平科技合作创造了先决条件，使两国在一系列重要科学领域合作居于领先地位。

“正是中国在科研方面的竞争优势使得中国在国际舞台上发挥了重要作用”，科久科夫说，作为联合国安理会成员，中国积极推动构建新型国际关系，为维护世界稳定做出了巨大贡献。他强调，中俄两国一贯主张加强世界安全，反对国际关系领域任何形式的歧视、独裁和暴力，共同坚持并恪守国际法和联合国的各项原则。

“熊猫外交” 汉语国考 中俄各领域合作紧密

科久科夫对中国的“软实力”给予了高度评价。他认为，中国丰富的文化和历史积淀所形成的精神传统已成功地运用于国际关系实践中。“‘熊猫外交’就极具代表性，无论在俄罗斯，还是世界其他国家，‘熊猫外交’都受到了高度赞赏”。

在谈到中俄两国的学术交流和科研合作时，科久科夫表示，中俄顶尖高校学科联盟的合作正在积极展开，涉及科技、艺术、经济、师范、医学、交通、文化、农业和新闻等专业。与此同时，中俄高校联盟、中国东北地区与俄罗斯远东和西伯利亚地区大学联盟，“长江-伏尔加河”高校联盟也在蓬勃发展。

科久科夫强调，中俄两国的目标是在2020年将双方的学术交流人员增至10万名，据初步资料显示，现阶段包括短期教育项目在内的两国学术交流总人数已超过9万名。

科久科夫表示，根据《俄罗斯中等教育国家毕业鉴定规章》，汉语已被列为俄罗斯国家统一考试科目。计算机、经济、石油、电子和机械等专业领域的人才需求量非常巨大，除需要掌握专业知识外，还需要掌握语言技能进行交流沟通。“用哪种语言交流？对于我们两国来说，最容易接受的语言就是俄语和汉语，这和本币结算有着同等的重要性”。

在谈到“一带一路”倡议时，科久科夫强调，俄罗斯一贯主张“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接合作。他认为，中俄两国拥有高度发达、跻身世界一流的科技潜力，在国际创新力排名中位列前茅，在实施“一带一路”倡议的过程中，中俄双方应加强联合研究，完善组织和落实形式，并强化以竞争为基础的项目融资模式。“我们期待两国专家学者在知名学术期刊中联合发表更多的学术文章，在建设科学基础设施项目方面开展合作，包括开设大型的科学课程等”。

在中华人民共和国成立70周年之际，科久科夫衷心祝愿中国繁荣昌盛，在社会经济发展中取得更大的新成就，祝愿中俄两国人民传统的睦邻友好关系更上一层楼。（屈海齐 李明琪）

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