诺罗夫：上合组织将加强合作打击极端主义和恐怖主义

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在第九届北京香山论坛开幕式上致辞

人民网北京10月22日电 （记者 邓洁、杨牧）“上海合作组织作为现代国际关系体系中有影响力和负责任的参与者，将一如既往地加大努力，确保和平与安全，一贯主张在平等、尊重主权和领土完整、不干涉内政、不使用或威胁使用武力的原则基础上通过政治外交手段和平解决国际和地区争端。”上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫日前指出。

10月21日，第九届北京香山论坛在北京开幕。作为具有国际影响力的“一轨半”高端防务与安全对话平台，本届论坛吸引世界76个官方代表团和国际组织的650多名政要、军队高官和专家学者出席。据悉，本次论坛由中国军事科学学会和中国国际战略学会联合举办，主题为“维护国际秩序，共筑亚太和平”。上海合作组织秘书长诺罗夫在论坛开幕式上发表致辞。

诺罗夫指出，北京香山论坛是国际安全与国防事务对话的重要平台，对促进地区安全与稳定，维持和保护国际和平具有重要的积极作用。本次论坛的议程非常具有现实意义，因为它反映出世界发展中的许多重要趋势，包括不稳定因素不断加剧，直接影响区域安全和全球安全，同时在各个“热点”地区引发紧张局势，造成军事冲突升级。

有迹象表明，军备竞赛呈螺旋形上升，国际关系重新军事化。随着核武器地位的不断提高，核武器的使用门槛下降，这是一个危险的信号。网络空间和宇宙空间军事化的威胁不断加大。

诺罗夫提到恐怖主义的现实威胁，特别提到跨境恐怖主义活动，他提请与会者注意以下事实：去年全球一共发生了超过1.5万起恐怖袭击，几乎是2017年（8584）的两倍。2014年，恐怖袭击的受害者人数超过32 000人，中东和阿富汗的局势尤其令人担忧。

诺罗夫表示，从“热点”地区返回的外国好战恐怖分子试图在世界各地，包括在广阔的欧亚大陆上建立新的据点。恐怖分子获得放射性物质和有毒物质、使用新型资金、机器人技术和无人驾驶飞行器的威胁不断加大。新西兰和斯里兰卡遭到的袭击证明，恐怖分子正试图在亚太地区引发不同文明之间的冲突。国际形势的这种发展使世界更加靠近危险线，引起人们对人类未来的日益担忧。

他还指出，自上合组织成立以来，打击恐怖主义及其相关威胁一直是上合组织的优先活动方向之一。

诺罗夫指出，“恐怖主义”和“极端主义”这两个统一概念的确认和实际应用理应被认为是上合组织最重要的成就。上海合作组织地区反恐怖机构的工作成效显著。通过反恐怖机构的协调，仅去年一年，在准备阶段就遏制了360多起恐怖主义性质的犯罪行为，消灭了80多个恐怖分子地下基层组织，清理了67名激进分子，其中包括10个恐怖组织头目。超过16万个包含恐怖主义和极端主义性质材料的互联网资源被限制访问。

为了防止现代战争技术落入恐怖分子手中，需要通过国际法来规范无人驾驶飞机的使用，对机器人进行强制性标记并对小型物体在空域中的移动进行监控。

同时，应特别注意采取联合措施消除恐怖主义和极端主义的根源和条件，防止年轻人加入恐怖主义和极端主义团伙，以及防止从“热点地区”返回的公民重新加入恐怖主义和极端主义团伙。跨文化、跨宗教和跨文明对话不断扩大。

诺罗夫在讲话中谈到了打击毒品交易和防止毒品从阿富汗地区往外扩散的问题。

他认为，迅速解决阿富汗冲突是加强地区和世界安全与稳定的关键因素之一。上合组织根据今年6月在比什凯克举行的上合组织首脑会议上通过的《“上合组织-阿富汗联络组”下一步行动路线图》，为解决这一问题做出了重大贡献。与此同时，阿富汗继续保持着世界上最大的鸦片制剂生产国和供应国的地位。

上合组织秘书长强调，“在过去五年中，通过上合组织成员国的共同努力，在整个欧亚大陆发现的麻醉药物中有40％以上被缉获。同时，上海合作组织在打击非法贩运毒品方面的经验在区域和国际背景下越来越受欢迎。”

同时，诺罗夫特别强调了加强上海合作组织与地区和国际组织在确保安全方面的合作的重要性。他谈到了上合组织与联合国毒品和犯罪问题办公室的合作，由联合国麻醉药品委员会主持定期举行的联合活动，由毒品和犯罪问题办公室、上合组织和东盟计划联合开展的禁毒活动以及巴黎公约专家组召开的例行会议，这次会议将在上合组织秘书处和中国方面的协助下于今年11月在上海举行。

他还强调了由上合组织所有成员国的武装部队共同参与下，按照反恐方案定期进行的“和平使命”联合反恐军事演习的巨大作用和积极的国际影响。同时，他还指出，上海合作组织不是一个针对其他国家和国际联合会的军事集团，而是一个致力于开展广泛国际合作的开放性组织。

诺罗夫最后总结道，上合组织宣布准备与观察员国和对话伙伴国加强在打击极端主义和恐怖主义方面的合作，扩大与联合国及其下属机构的互动。上合组织恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，主张加强联合国安理会作为维护国际和平与安全的主要机构的重要作用。上海合作组织作为现代国际关系体系中有影响力和负责任的参与者，将一如既往地加大努力，确保和平与安全，一贯主张在平等、尊重主权和领土完整、不干涉内政、不使用或威胁使用武力的原则基础上通过政治外交手段和平解决国际和地区争端。

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(责编：杨牧、徐祥丽)