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中国外交的大国气派与风格

席来旺

2019年10月22日14:11  来源：人民网-国际频道
 

中华人民共和国成立70年来，在外交上取得的辉煌成就之一，就是形成了富有中国特色的大国外交，展现了中国外交独具魅力的大国气派和风格。

在战略态势上以下三个特点比较突出：

首先是勇于作为与担当。

新时代中国特色大国外交很重要的一条是，中国作为大国，有大国的担当与胸怀，勇于发挥大国作用。新中国成立不久，毛主席就满怀信心地说，“中国应当对于人类有较大的贡献”。而今，习近平外交思想的一个突出特点是，特别强调中国要对全人类作出重大贡献。无数事例表明，中国特色大国外交在世界风云际会中正彰显新的作为与担当。70年来，从提出“和平共处五项原则”到走“和平发展”道路，从倡导“建设和谐世界”到推动“构建人类命运共同体”，中国外交理念不断得到丰富和发展。中国特色大国外交积极谋篇布局，在延续基本布局框架的基础上，不断开拓创新，在积极构建新型大国关系、继续推进周边关系健康发展、持续深化同发展中国家关系、努力打造多边外交朋友圈等方面均有卓越建树。

其次是主动作为与塑造。

随着中国综合国力和国际地位不断提升，我国在国际舞台上的影响力越来越大，外交事业的分量和地位愈加重要。新形势下，中国进一步强调外交的战略谋划、主动塑造、开拓创新和积极运筹，中国特色大国外交更具有全球视野、进取意识和开创精神。走和平发展道路，坚持以相互尊重、合作共赢为基础；推动构建人类命运共同体，坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨；打造全球伙伴关系，坚持以深化外交布局为依托；推动“一带一路”建设，坚持以共商共建共享为原则；引领全球治理体系改革，坚持以公平正义为理念。主动引领、塑造全球治理，中国外交的影响力、感召力和塑造力进一步凸显。

第三是善于作为与贡献。

新时代中国特色大国外交既敢于作为又善于作为，既开拓进取又居安思危，既考虑现实需要又顾及长远影响，既维护本国利益又兼顾他国利益，努力成为国际公共产品的重要提供者，中国外交的全球贡献日益显现。“一带一路”建设已发展成为当今世界规模最大的经济合作平台，受到越来越多的欢迎和接受。在新中国成立70周年之际，我们可以看到，“中国智慧”“中国想想”“中国方案”日益活跃于国际舞台，国际社会对“中国主张” “中国智慧”和“中国方案”的期盼进一步上升。

在策略层次上也体现出三个富有特色的创举：

一是不断创新的主场外交形式令世人瞩目。

十八大以来，中国“主场时刻”的频率明显增加，中国主场外交愈加活跃，成为中国对外关系布局中的重要环节，也是近年中国增强对外战略能力的重要平台。一场场主场外交活动，展现了中国风采、推动着中国国际地位的提升。中国充分利用主场外交平台向世界贡献中国方案、中国力量和中国智慧。中国主场外交亮点频现，向世界传递着信心，为全球治理交出了一份份鼓舞士气的答卷，也成为国际社会观察中国外交与中国发展的难得窗口。

二是多层次多型态的外交智库事业迅猛发展。

新时代的大国外交，离不开发达的中国智库提供科学的决策咨询。以习近平同志为核心的党中央高度重视中国特色新型智库建设，新型智库建设上升为国家战略。与此同时，中国崛起同样需要中国智库向世界“说明中国”。在此背景下，多形式多渠道的境内外中外媒体论坛也异常活跃。学者、媒体人、企业家等各界人士都积极参与到公共外交行列，以多种方式在世界各地发出中国声音、讲述中国故事。新的外交实践提出了构建中国特色大国外交话语体系的迫切要求，如何更好地实践理想状态的国际传播，成为越来越多专家们高度重视的研究课题。所有这些都为开创中国特色大国外交新局面注入了鲜活力量。

三是海外利益保护地位凸显。

随着中国参与全球事务的不断增多，伴随着“一带一路”的推进，海外利益的不断扩展，中国“国家利益”的内涵在不断得以丰富发展。在新形势下，如何实现“海外利益”的有力保护，成为中国对外战略与政策乃至国家安全工作面临的重要课题。中国正在建立起包括风险预防、法律保障、资金保障及应急协调等日趋完备的保护机制，包括外交部与国家其他部门多部委联动，外交部、驻外使领馆与其他相关方多方合作的保护网，海外利益保护体系正在迅速构建。

但是也要看到，我们推进大国外交依然会遭遇到重重阻力，在一定程度上甚至可以说，能够预料和难以预料的风险挑战日益增多，国际上霸权主义、强权政治乃至霸凌外交时常作怪，构建中国特色大国外交话语体系的任务依然艰巨，我们有时还处于有理说不出、说了传不开的境地。未来仍要做好付出更为艰巨、更为艰苦努力的准备，创造性地开拓中国特色大国外交新局面。中国特色大国外交任重而道远。（作者为资深驻外记者与国际问题学者）

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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