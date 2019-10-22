新华社金边10月22日电 通讯：“柬埔寨大米在中国会越来越受欢迎！”——柬埔寨稻米出口商对进博会满怀期待

新华社记者毛鹏飞 高炳南

“中国菜肴搭配柬埔寨米饭最好吃！我相信柬埔寨大米在中国会越来越受欢迎。”柬埔寨稻米协会主席松萨兰日前接受新华社记者采访时这样说。

10月是柬埔寨新一季稻米的收获时节，洞里萨湖周围平坦宽阔的农田是柬埔寨乃至整个中南半岛的重要粮仓。据松萨兰介绍，柬埔寨有13家大米出口商将参加于11月5日至10日在上海举行的第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”），各家企业将把握这次参展机会，把柬埔寨优质大米推向中国等国际市场。“希望通过此次进博会，把纯天然无污染的柬埔寨大米带给更多的中国百姓。”松萨兰说。

松萨兰表示，去年参加过第一届进博会后，柬埔寨大米对华出口显著增加。今年前9个月，柬埔寨向中国出口了15.78万吨大米，比去年同期增长44%。对中国的出口占柬埔寨大米出口总量的39.6%，中国已成为柬埔寨大米出口的最大市场。

柬埔寨属热带季风气候，阳光充足，雨量充沛，适宜作物生长。松萨兰说，柬埔寨大米种植在洞里萨湖周围，那里土壤肥沃，出口公司要求农民不使用化肥和杀虫剂，要生产纯天然、无污染的稻米。“中国消费者可以放心食用，我们对未来中国的消费市场充满信心。”

阿姆鲁稻米（柬埔寨）公司副总裁甘昆蒂表示，为了给中国市场提供最好的大米，公司和农户开展订单式农业合作，公司还提供种子和种植技术。

在位于首都金边西郊的稻米公司加工厂里，机器隆隆作响，工人们在各自岗位上有条不紊地工作，搬运工人从卡车上卸下未经加工的大米，将其倒入料斗，经过所有加工程序后，取样交由中国检验认证集团柬埔寨公司的检验人员。检验通过后颁发证书，大米才可以被运往中国。

甘昆蒂说：“大米到达我们工厂后，我们的质检员会进行初检，以确保我们买入的是A级大米，随后中国检验认证集团的检验人员将再次检查。我们认为质量和安全是重中之重。”

中国检验认证集团柬埔寨公司总经理陈其生对新华社记者说，即将到来的第二届进博会将是柬埔寨向更多中国消费者展示其大米的好机会。“柬埔寨大米很香，糯性也比较好，因为柬埔寨的农田比较干净、无化学污染。我非常喜欢柬埔寨大米。”

“柬埔寨土地肥沃，阳光及水量充足，是发展现代农业的好地方。”陈其生说，“现在除大米外，柬埔寨还有木薯、腰果、香蕉出口到中国。”

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)