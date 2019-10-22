新华社东京10月22日电 专访：中日经贸合作为世界经济增长作贡献——访日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由

新华社记者钱铮

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由日前在东京接受新华社记者专访时表示，目前世界经济正在放缓，世界贸易大国中国和依靠贸易立国的日本加强合作，将为世界经济增长作出贡献。

他说，中国是日本最大贸易伙伴，日本在中国的主要贸易对象国排名靠前。近期针对日本企业的一项调查显示，60%的企业表示打算扩大在中国的业务规模。可以看出，日中两国在经济领域的关系相当紧密。

江原规由表示，日中经贸往来总体上呈现不断增长态势。虽然贸易保护主义抬头、贸易下滑等不利因素对日中经贸发展造成一定影响，但日中双边贸易保持稳定发展。

他说，世界经济饱受贸易保护主义困扰，所以必须坚持多边主义。在这一点上，日本和中国的立场完全相同。

国际货币基金组织在最新一期的《世界经济展望报告》中，将今年世界经济增速下调至3%。江原规由认为，贸易保护主义给全球经济带来重大影响，作为世界第二和第三大经济体，中日两国互相合作意义重大，更加紧密的经济合作对世界经济稳定增长至关重要。

他认为，今后日中之间的经济交流有三个重要的领域。一是中国对日投资。二是日中企业以多种形式合作开拓第三方市场；新商业模式将不断涌现，对未来世界经济起到支撑作用。三是日中两国在第四次工业革命中的交流扩大加深。

“这三个方面将成为今后日中加强合作的领域，也是世界经济持续发展的动力之一。”江源规由说。

他说，从整体而言，日中两国产业结构互为补充；从局部来看，中国已经在5G相关产业等领域具有较高水平，甚至有些产业已超过日本。

江原规由表示，今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入令和时代，日中之间构筑新时代的新关系，不仅对于日中两国，对世界来说都具有重大意义。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)