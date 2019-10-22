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中国外交部人权事务特别代表：中国对外援助中始终遵循平等、互利、开放、可持续四原则

2019年10月22日13:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网10月21日联合国电（记者 杨俊）21日，第74届联合国大会第三委员会举行与外债问题独立专家互动对话。

中国外交部人权事务特别代表刘华表示，当今世界经济面临重大下行风险。国际货币基金组织近期指出，贸易战正在对世界经济造成严重冲击和影响，到2020年将拖累世界经济0.8个百分点。同时，全球仍有10%的人口处于极端贫困之中，8.2亿人忍受饥饿，8.4亿人不能正常用电，22亿人安全饮用水紧缺，42亿人所处环境卫生不达标。全球发展不平衡、不协调、不可持续依然突出，发展中国家面临巨大挑战。国际社会应高度重视，把发展问题置于全球宏观政策框架的优先位置。

刘华说，中国在对外援助中始终遵循四原则:一是平等，中国的援助充分尊重各国政府和人民的意愿，从不干涉别国内政，从不附加任何政治条件。二是互利，中国的援助始终坚持互利共赢，所有援建项目都经过认真的可行性研究和科学论证，并且充分考虑各国财政的可持续性。三是开放，中国的援助从不针对任何第三方，致力于把合作的蛋糕做大。四是可持续，中国的援助坚持“授人以渔”，帮助受援国克服发展瓶颈，增强造血功能，推动各国实现自主和可持续发展。

刘华指出，作为世界上最大的发展中国家，中国迄今已向160多个国家和国际组织提供了近4000亿元人民币发展援助，派遣60多万援助人员。中国还通过设立中国-联合国和平与发展基金、南南合作援助基金等务实举措，为其他发展中国家落实2030年可持续发展议程提供有力支持。中国愿同各方继续携手努力，促进世界经济开放、包容、平衡、普惠发展，实现共同繁荣。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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