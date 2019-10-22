中国外交部人权事务特别代表：实现全面小康 残疾人一个也不能少

人民网10月21日联合国电（记者 杨俊）21日，第74届联合国大会第三委员会举行与残疾人权利委员会主席和残疾人权利特别报告员互动对话。

中国外交部人权事务特别代表刘华表示，中国政府高度重视促进和保护残疾人各项权利。中国国家主席习近平指出，2020年中国将全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。中国已将残疾人事业纳入国家经济社会发展规划。今年7月，中国发布《平等、参与、共享：新中国残疾人权益保障70年》白皮书，从残疾人权利保障机制、健康教育、融合教育、创业就业、社会保障、非歧视和社会环境等十大方面，全面介绍中国促进和保护残疾人权利的政策举措和成就，将推动残疾人事业发展迈上新台阶。中国还认真履行相关国际人权义务，推动将残疾人权利保障事业纳入2030年可持续发展议程及“一带一路”项目建设，在亚太经合组织等机制下推动残疾人事业国际合作。

在讨论老年残疾人权利保护问题时，刘华指出，老年残疾人是残疾人中的弱势群体。中国有2.49亿老年人和8500万残疾人，中国政府采取反歧视、促进社会融合和保障等一系列综合政策和举措，逐渐形成全社会尊敬、关爱、赡养老年残疾人的局面。中国还着力通过“老龄化科技应对”和“生物医用材料研发”等重点专项，帮助解决老年残疾人失能问题。

残疾人委员会主席对中国在落实2030年可持续发展议程关于残疾人权利的目标方面的进展表示欢迎。韩国表示希望在利用新技术促进残疾人权利保障问题上与中方加强合作。欧盟、美国、英国、尼日利亚、巴西、新西兰等近30国在会上发言，强调建设对残疾人友好的包容性社会，消除歧视，促进平等参与，强化残疾人便利公共设施和数字产品服务，重视条约机构作用，落实公约义务。

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